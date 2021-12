“De uppenbara problemen på bostadsmarknaden inte särskilt högt upp på den politiska agendan” 

Hur slappnar du av under jul- och nyårsledigheten?

– Genom att umgås med familjen och träning. Någon vintergolf lär det väl inte bli (den får vänta till i mars då kosan går till Benidorm) men väl löpning och förhoppningsvis även lite längdskidor om snöläget i Stockholm medger det. Annars har jag garderat upp det med en resa till Funäsdalen över en förlängd nyårshelg, då det även vankas lite utförsåkning.

Någon personlig eller yrkesrelaterad nyårsresolution inför 2022?

– Njae, man ska ju helst inte ge nyårslöften som man ändå inte kan hålla. Men om jag ändå måste, så är målet att spela mer golf än jag gjorde i år – och framför allt bättre golf. Det får helt enkelt bli någon debattartikel och krönika mindre till förmån för mer golf. Jag ska bara förhandla det med min chef först… Hon spelar dock dessvärre inte golf.

Något ledarskapstips som andra kan finna användbart när de sätter igång med sina nyårsresolutioner?

– Ja, att titta på det verktyg som heter Respekttrappan som vi på SBAB infört och skapat tillsammans med Make Equal i syfte att ännu mer systematiskt jobba med frågor kring en mer jämlik och respektfull arbetsplats: en riktig ögonöppnare för de flesta – även för de organisationer som redan ligger väl till i dessa frågor. Även om Sverige förmodligen är ett av världens ledande länder inom detta område, så är det många saker som kan bli bättre genom att jobba ännu mer systematiskt med dessa frågor. Sporttok som jag är – låt mig ge ett tydligt exempel inom sporten. Någon som hört TV-sporten den senaste tiden säga damlandslaget i fotboll? Nähä … de har tydligen också jobbat med dessa frågor. Nu säger de kort och gott bara fotbollslandslaget.

Vilka tre händelser, på din marknad specifikt eller i världen mer allmänt, var de viktigaste under 2021?

– Att vaccinen mot COVID-19 blev en sådan stor framgång sett till den minskade risken för svår sjukdom och död.

– Stormningen av Capitolium den 6 januari – ett riktigt olyckligt efterspel av presidentvalet som satte den amerikanska demokratin i rejäl gungning.

– USA:s återkomst i klimatfrågan och de nya steg – även om de inte blev så många som man hade hoppats – som togs på COP26 i Glasgow mot reducerade koldioxidutsläpp.

Den mest positiva och negativa utvecklingen på den marknad du är verksam i, för din verksamhet och för dig själv 2021?

– För den marknad som påverkar SBAB:s affärer (som jag som chefsekonom står uttalat oberoende ifrån) kan jag bara konstatera att 2021 var ett mycket gott år för bolånemarknaden i stort och för SBAB i synnerhet. Med en pandemi som snart har pågått i två år var det kanske inte det man hade gissat på i förhand precis när pandemin slog till.

– I min egen roll som chefsekonom på SBAB har samtidigt pandemin, vid sidan av allt elände, satt utvecklingen på just bostadsmarknaden i fokus där de expertkunskaper jag besitter och de analyser vi gör på SBAB inom detta område varit mycket efterfrågade. Det har förstås varit kul. Om jag ändå måste klämma fram något negativt, så kan man ju konstatera att de uppenbara problemen på bostadsmarknaden fortfarande inte verkar stå särskilt högt upp på den politiska agendan inför nästa års val. Det är olyckligt.

Dina förväntningar om den mest positiva och negativa utvecklingen på den marknad du är verksam i, för din verksamhet och för dig själv inför 2022?

– Att vi spår en stabil bostadsmarknad under 2022 med vare sig lika stora prisuppgångar som vi sett under pandemin eller för den delen nedgångar. Sett till ekonomiska fundamenta är det nog hälsosamt att det nu lugnar ned sig lite på bostadsmarknaden. I min roll som chefsekonom ser jag framför mig ett fortsatt stort intresse för bostadsmarknadsfrågor där även frågor kopplade till hållbarhet kommer att få ökad betydelse. Prisuppgången på el och hur den drabbat många villaägare är en viktig fråga bland andra.

Bonusfråga: Hur har ditt sätt att arbeta förändrats under 2021 och hur tror du att det blir under 2022?

– Mycket handlar förstås om den fortsatta utvecklingen av pandemin, men alldeles oavsett den så tror jag att många av dem som har den möjligheten kommer att vilja fortsätta att jobba hemifrån i varje fall i viss utsträckning även efter pandemin. Jag har själv jobbat mycket hemifrån under pandemin och ser ett värde i att kunna göra det även framöver åtminstone under ett par dagar veckan. Dock tror jag att den dynamik och de nya idéer som ofta skapas när man ses och jobbar fysiskt tillsammans riskerar att förloras om det helt ersätts med ”hemifrånjobbande”.

