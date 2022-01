MAQS Katrin Troedsson: “Utmanande växa på ett balanserat vis i takt med efterfrågan”

Hur slappnar du av under jul- och nyårsledigheten?

– Det jag uppskattar allra mest med ledigheten är att få skifta fokus av intryck under en tid och mår som allra bäst av att få ägna mer tid med min familj och att få utlopp för mina kreativa sidor i bland annat musik och matlagning. Intryck som jag sedan kan korsbefrukta in i arbetet på MAQS.

Någon personlig eller yrkesrelaterad nyårsresolution inför 2022?

– En personlig hjärtefråga för 2022 kopplar an till ett av byråns värdeord; nyfikenhet. Vår styrka på MAQS är det band av sammanhållning som finns inom organisationen. Vår MAQS-anda! Det har bitvis varit en utmaning att upprätthålla en stark gemenskap i en tid då närvaro på kontoren delvis begränsats. Att nyfiket se nya sätt att bygga kultur för att överbrygga hinder istället för att se dem som en begräsning, står högst upp på min agenda för kommande år. Givetvis ska vi även försätta arbeta för att vara Årets Advokatbyrå – för kunder och medarbetare.

“Att nyfiket se nya sätt att bygga kultur för att överbrygga hinder istället för att se dem som en begräsning, står högst upp på min agenda för kommande år.”

Något ledarskapstips som andra kan finna användbart när de sätter igång med sina nyårsresolutioner?

– Ett av mina viktigaste ledord i mitt ledarskap är att blicka framåt mer än bakåt. Givetvis är det viktigt att dra lärdom, men att fastna i gamla hjulspår gynnar ingen. Dessutom kan något som tidigare inte fungerat med tiden bli rätt.

Vilka tre händelser, på din marknad specifikt eller i världen mer allmänt, var de viktigaste under 2021?

– Självklart har det varit fortsatt fokus på pandemin, men också den digitala transformationen som sker i alla branscher och på initiativ som pågår för omställningen till en mer hållbar värld.

Den mest positiva och negativa utvecklingen på den marknad du är verksam i, för din verksamhet och för dig själv 2021?

– Det positiva är att det generellt varit ett bra år med hög aktivitet, inte minst på transaktions- och kapitalmarknaden. Räntan är fortsatt låg och det finns pengar för investeringar. Vi på MAQS har haft god tillväxt och stor efterfrågan på våra tjänster, främst inom M&A och inom våra bransch- och specialistområden ”Digital Business”, ”Renewables” och Integritet och dataskydd”.

– Det som varit mer utmanande under året, har varit att växa på ett balanserat vis i takt med efterfrågan. Det är generellt sett ett högt tryck på rekrytering inom branschen samtidigt som rörligheten på arbetsmarknaden har varit begränsad.

“Det som varit mer utmanande under året, har varit att växa på ett balanserat vis i takt med efterfrågan. Det är generellt sett ett högt tryck på rekrytering inom branschen samtidigt som rörligheten på arbetsmarknaden har varit begränsad.”

Dina förväntningar om den mest positiva och negativa utvecklingen på den marknad du är verksam i, för din verksamhet och för dig själv inför 2022?

– Vi ser med tillförsikt på marknaden, och jag personligen ser fram emot att arbeta vidare med MAQS ambitiösa tillväxtplaner. Vi flyttade vårt Stockholmskontor till nya moderna lokaler i november i år och under våren 2022 kommer vi även att flytta till större lokaler i Sundsvall. Dessa flyttar är del av byrån strategiska expansionsplan och ambition att skapa en attraktiv och hållbar arbetsplats för våra medarbetare.

Bonusfråga: Hur har ditt sätt att arbeta förändrats under 2021 och hur tror du att det blir under 2022?

– Vi har infört en hybrid arbetsmodell, där medarbetare har en större flexibilitet. Jag själv uppskattar att arbeta på kontoret och reser mycket mellan våra kontor i Göteborg, Malmö, Sundsvall och Stockholm. Vi kommer fortsatt att lägga tid och fokus på våra medarbetares välmående, vår arbetsmiljö och på ledarskapsfrågor kopplat till nya sätt att arbeta på. Och på att stärka vår kultur - vår MAQS-anda. Det kommer att bli ännu viktigare när vi övergår till ett mer flexibelt arbetssätt.

