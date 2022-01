Delphis Stephan Erhag: "Ökningen av inflationen som ser ut att komma det mest negativa"

Hur slappnar du av under jul- och nyårsledigheten?

– Jag åker på skidsemester med familjen.

Någon personlig eller yrkesrelaterad nyårsresolution inför 2022?

– Nej, jag har alltid haft svårt att hålla nyårsresolutioner. Borde motionera mer…

Något ledarskapstips som andra kan finna användbart när de sätter igång med sina nyårsresolutioner?

– Kom ihåg att kommunicera och informera. Min känsla är att det ställs allt högre krav på kommunikation och intern information.

Vilka tre händelser, på din marknad specifikt eller i världen mer allmänt, var de viktigaste under 2021?

– Alltid svårt att säga vad som är viktigast. Det är så klart mycket kul att vi fått vår första kvinnliga statsminister i Sverige.

Den mest positiva och negativa utvecklingen på den marknad du är verksam i, för din verksamhet och för dig själv 2021?

– Det är positivt för marknaden att räntorna varit kvar på en låg nivå. Det mest negativa är den ökning av inflationen som ser ut att komma. Det påverkar vår verksamhet på samma sätt.

Dina förväntningar om den mest positiva och negativa utvecklingen på den marknad du är verksam i, för din verksamhet och för dig själv inför 2022?

– Om inflationen rusar kommer det så klart påverka vår marknad, likaså om räntorna går upp. Vi kan ju alltid hoppas att en sådan påverkan blir kortvarig eller att marknaden redan intecknat detta och att påverkan därmed blir låg.

Bonusfråga: Hur har ditt sätt att arbeta förändrats under 2021 och hur tror du att det blir under 2022?

– Mitt sätt att arbeta har inte förändrats särskilt mycket, men jag sitter numera hemma och arbetar någon dag i veckan. Det viktiga är att alla känner att det är ok att sitta hemma emellanåt om arbetsuppgifterna tillåter. Sedan tycker vi det är viktigt att ses, både för information, utbildning och för att bibehålla och utveckla vår företagskultur.

