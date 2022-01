Baker McKenzies Anders Fast: “Mycket tuff konkurrens om talanger" 

Hur slappnar du av under jul- och nyårsledigheten?

– Jag spenderar tid med familjen, med mycket hundpromenader och så få "måsten" som möjligt. Sedan blir det nog också en hel del skidåkning – det verkar ju som om det kan bli en bra vinter i år.

Någon personlig eller yrkesrelaterad nyårsresolution inför 2022?

– Jag brukar undvika nyårslöften för jag håller dem ändå aldrig…



Något ledarskapstips som andra kan finna användbart när de sätter igång med sina nyårsresolutioner?

– Att både fundera på något personligt och något som har med arbetet att göra. Sedan tycker jag alltid att det är de små stegen som är viktiga, snarare än att sikta mot stjärnorna.



Vilka tre händelser, på din marknad specifikt eller i världen mer allmänt, var de viktigaste under 2021?

– Pandemin har självklart präglat året, där vi har vidtagit en rad åtgärder för att kunna bedriva verksamheten på ett säkert sätt för våra medarbetare. Vi har sett en fortsatt mycket aktiv transaktionsmarknad, vi har lyckats behålla och attrahera medarbetare, samt att den digitala transformationen har påverkat vårt sätt att arbeta.

Den mest positiva och negativa utvecklingen på den marknad du är verksam i, för din verksamhet och för dig själv 2021?

– Den fortsatt höga aktiviteten på transaktionsmarknaden är givetvis positiv för oss. Sedan är det negativt att vi inte kan resa och träffa kollegor och klienter på samma sätt som vi har kunnat tidigare. Att driva en global byrå kräver att man ses, även om virtuella möten fungerar bra. Men det är inte ett fullständigt substitut för det personliga mötet.



Dina förväntningar om den mest positiva och negativa utvecklingen på den marknad du är verksam i, för din verksamhet och för dig själv inför 2022?

– Just nu är osäkerheten större än tidigare, både vad avser den ekonomiska utvecklingen och utvecklingen i stort i världen. Vi ser även en mycket tuff konkurrens om talanger, där vi ändå har varit lyckosamma och kunnat attrahera många duktiga medarbetare under 2021, ett arbete vi behöver fortsätta under 2022. Att antalet gränsöverskridande transaktioner ökar är givetvis positivt för en global advokatbyrå som vi.

Bonusfråga: Hur har ditt sätt att arbeta förändrats under 2021 och hur tror du att det blir under 2022?

– Vi har hållit kontoret i Stockholm öppet under hela pandemin, vilket jag tycker har fungerat mycket bra, och det har också varit uppskattat av våra medarbetare. Byrån har vidtagit flera åtgärder för att minimera smittspridningen på alla kontor. För det mesta har det varit väldigt tomt i våra lokaler, men möjligheten att komma hit har funnits för de som har behövt göra det. Jag själv arbetar gärna från kontoret. Vi hade ett agilt arbetssätt redan före pandemin, och en större flexibilitet ser jag som positiv. Detta underlättas också av nya tekniska lösningar och den digitala utvecklingen i stort.