"Svårt riktigt motivera en bred flora av svenska Spac med alla dessa compounders"

Hur slappnar du av under jul- och nyårsledigheten?

– Långfärdsskridskor och skidor. Jul och midsommar är de enda två tidpunkterna på året när den svenska finansmarknaden verkligen tar semester. Själv tanker jag försöka vara helt ledig under mellandagarna.

Någon personlig eller yrkesrelaterad nyårsresolution inför 2022?

– Delegera mera.

Något ledarskapstips som andra kan finna användbart när de sätter igång med sina nyårsresolutioner?

– Lita på sina medarbetare. Viktigt att ge andra utrymme att växa.

Vilka tre händelser, på din marknad specifikt eller i världen mer allmänt, var de viktigaste under 2021?

– Jag brottas ständigt med vad centralbankerna arbetar med eftersom de bestämmer värdet på alla tillgångsslag. Att Jerome Powell blev omvald som Fed-chef och därefter övergav tesen att inflationen bara skulle passera, har möjligen skapat ett trendskifte i världen. Men det fordras nog inte särskilt stora börsfall innan den gamla politiken med ännu mera stöd kommer tillbaka.

– Den självskapade energikrisen i Sverige visar hur dåliga vi blivit på långsiktig planering i Sverige numera. Förhoppningsvis lyfter det energifrågorna upp från den populistiska nivån där den idag hanteras.

– Spac och compounders blev nya svenska modeord under 2021. Spac är ett fenomen som har funnits i USA sedan tidigt 1990-tal, men det var först under 2021 som de första Spacarna noterades i Sverige. Det är i princip ett tomt bolag med en kassa där management har ett drygt år på sig att hitta ett intressant förvärvsobjekt. Det finns en knapp handfull Spacar i Sverige och vi väntar fortsatt på att de ska hitta sina första investeringar. Marknaden är tuff just nu. Det är säljarnas marknad. Det är brist på intressanta objekt. Investmentbankerna vill sätta så mycket som möjligt på börsen. PE-firmorna letar nya objekt.

– Och under 2021 blev compounders riktigt heta. Även om det heter compounders – förvärvare – förefaller det vara ett svenskt fenomen som går tillbaka till den lyckosamma lanseringen av Indutrade 1978. Affärsidén är att köpa bolag med låg värdering och betala med kontanter och gärna egna aktier, som handlas till en högre värdering. Varje förvärv blir därmed en boost på aktiekursen. I genomsnitt förvärvas bolag kring sju gånger EV/Ebitda. Samtidigt har compounders i snitt stigit i värde från 15 gånger EV/Ebitda år 2019 till för närvarande 27 gånger EV/Ebitda. Detta har gjort att compunders har utklassat de allra flesta andra bolag på börsen. Med alla dessa compounders är det svårt att riktigt motivera en bred flora av svenska Spac. Ödet för dessa avgörs nog först när den första svenska Spacen gör sitt första förvärv och hur detta kommer att tas emot av aktiemarknaden.

"Den självskapade energikrisen i Sverige visar hur dåliga vi blivit på långsiktig planering i Sverige numera."

Den mest positiva och negativa utvecklingen på den marknad du är verksam i, för din verksamhet och för dig själv 2022?

– Alla compounders som finns därute dammsuger också marknaden efter objekt. Så 2022 ser ut att kunna bli året när de svenska förvärvsmaskinerna kompletterar befintliga förvärv med internationella tilläggsförvärv.

– Även om börsen kan gå ner under 2022 när centralbankerna kommer att försöka strama åt (vilket de säkert kommer att misslyckas med), så har företagen fortsatt stora kassor och frikostiga kreditlinor från bankerna. M&A lär därför vara en fortsatt het trend under 2022, även om börsen faller.

"Alla compounders som finns därute dammsuger också marknaden efter objekt. Så 2022 ser ut att kunna bli året när de svenska förvärvsmaskinerna kompletterar befintliga förvärv med internationella tilläggsförvärv."

Bonusfråga: Hur har ditt sätt att arbeta förändrats under 2021 och hur tror du att det blir under 2022?

– Covid 19 innebär att vi alla arbetar mer hemma. Även om det fungerar förvånansvärt bra för många, så visar hemarbetet värdet av att träffas. Den gamla isländska sanningen gäller fortfarande: Människa är människas glädje. God Jul och Gott nytt år alla!

Hela Realtids jul- och nyårsserie 2021 >>

Anders Elgemyr, vd och managing partner, Carlsquare

"Svårt riktigt motivera en bred flora av svenska Spac med alla dessa compounders"

Ingmar Rentzhog, vd och grundare, We Don't Have Time

Ingmar Rentzhog: “De allra flesta simmar åt samma håll. Nu behöver vi bara få dem att simma fortare”

Lotta Mauritzson på Nationellt bedrägericenter och Nationella operativa avdelningen, NOA

"Vi måste lära oss att se kopplingarna"