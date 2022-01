Allbrights Maja Inkala: “Alltför många bolag sysslar med oseriösa kompisrekryteringar” 

Hur slappnar du av under jul- och nyårsledigheten?

– Jag läser i kapp det senaste årets boksläpp. Högst upp på listan står ”The sum of us”, där ekonomiforskaren Heather C. McGhee benar ut vad rasism faktiskt kostar samhället.

Någon personlig eller yrkesrelaterad nyårsresolution inför 2022?

– Från Allbrights håll kommer vi arbeta för att fler företag ska bredda sitt arbete för mångfald. Ett första steg kan vara att mäta vilken kompetens som saknas internt. Här är Axel Johnson ett gott exempel. Bolaget har identifierat att de saknar ledare under 30 och över 60, därför jobbar de nu för att hitta kompetens i ett bredare åldersspann.

Något ledarskapstips som andra kan finna användbart när de sätter igång med sina nyårsresolutioner?

– Åtta av tio företag tampas med kompetensbrist. Jag ser det som en god motor. Nu kommer slaget om de bästa och skarpaste för varje given roll bli ännu mer avgörande. Därmed hoppas jag på de största framstegen någonsin när det kommer till diversifiering på högsta nivå. Med vetskap om att det kräver ett uppvaknande hos ägare, styrelser och vd:ar. Vi behöver nu verkligen utbilda och coacha ledare att hitta och utveckla de mest lämpade hjärnorna. Bara så blir Sverige vassare.

Vilka tre händelser, på din marknad specifikt eller i världen mer allmänt, var de viktigaste under 2021?

– Vi ser allt fler kvinnor på tunga chefsuppdrag, inom näringslivet och samhället i stort. I Magdalena Andersson såg Sverige den första kvinna på statsministerposten, Lina Axelsson Kihlblom blev den första transpersonen på en ministerpost och Pernilla Nyrensten första kvinnan som grundat bolag och fortsatt som vd vid börsnotering.

Den mest positiva och negativa utvecklingen på den marknad du är verksam i, för din verksamhet och för dig själv 2021?

– Fler kvinnor syns i både styrelser, ledningsgrupper och på vd-poster. Men fyra av fem börsbolag är ännu ojämställda på högsta nivå. Allbright utvecklas och arbetar för att fler företag ska se kompetensen i hela befolkningen – oavsett kön, bakgrund eller ålder. Men alltför många bolag sysslar fortfarande med oseriösa kompisrekryteringar. I min roll som talesperson får jag ofta bemöta myter om mångfald. Genom möten och samtal ökar vi kunskapen om varför diversifiering är en fråga med affärsvärde. Med fler perspektiv öppnar vi upp för nytänkande och innovation. Det tjänar alla företag på.

Dina förväntningar om den mest positiva och negativa utvecklingen på den marknad du är verksam i, för din verksamhet och för dig själv inför 2022?

– Jag hoppas att fler företagsledare tar ett krafttag om arbetet för ökad kompetens genom mångfald. Receptet för framgång är att analysera verksamheten, utbilda chefer och avsätta resurser för arbetet. Då kan vi säkerställa rätt kompetens på rätt plats – något som leder till ett starkare näringsliv. Allbright fortsätter att driva på utvecklingen, genom rapporter och rådgivning. Att vi ifjol såg en ökning av bolag som helt saknade kvinnor på högsta nivå visar att vägen framåt sällan är spikrak.

Negativa förväntningar?

– Nej, behöver jag inte ha. Det finns bromsklossar där ute som hellre behåller makt och kompisrelationer än utvecklar sina bolag. Vi på Allbright fokuserar på de som vill förändra och förändras. Bromsklossarna får ägarna ta i örat och byta ut.

Bonusfråga: Hur har ditt sätt att arbeta förändrats under 2021 och hur tror du att det blir under 2022?

– Samtalen med vd:ar, ägare och även debattörer har senaste året blivit mer professionella. Det är mer fakta och mindre åsikter. Under 2022 ser jag fram mot många fler samtal, utbyte av erfarenheter och många goda exempel som kan vägleda andra. Många företagsledare vet att de behöver agera, men vet inte hur. Här ser jag och Allbright fram mot att bidra och visa vägen framåt. I full fart.

