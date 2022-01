Bratt om 2022: "Jag tror inte vi ska vänta oss samma feststämning på börsen"

Hur slappnar du av under jul- och nyårsledigheten?

– Jag åker till vårt boende i Vemdalen. Bara att vara där och se fjällen och vidderna ger sån avslappning. Självklart är vi noga med att följa alla rekommendationer på grund av ökad smittspridning, vi kan äta alla middagar hemma i vår stuga om det behövs. För mig är inte heller After Ski och liknande det viktiga, jag vill slappa, vara utomhus och umgås med familjen.

Någon personlig eller yrkesrelaterad nyårsresolution inför 2022?

– Jag ska försöka ha mer tålamod. Jag märker att när jag har tålamod och ger saker tid blir resultatet ofta bra, vilket gäller både i yrkeslivet och privat. Det är ett personlighetsdrag och kanske är det lite mina gamla reportertakter som sitter i kroppen, jag är van vid att supersnabbt är lika med bra. Men jag lär mig mer och mer att slå av på takten för att låta saker ”marineras” till det bättre ibland.

Något ledarskapstips som andra kan finna användbart när de sätter igång med sina nyårsresolutioner?

– Nej, ledarskapsråd överlåter jag åt andra att ge. Jag kan säga att jag personligen alltid har uppskattat chefer som vågar vara människor. Ibland finns en tro att man måste vara hård och opersonlig för att få respekt. Men det är chefer som ställer höga krav men som också vågar vara människor som jag alltid uppskattat mest.

Vilka tre händelser, på din marknad specifikt eller i världen mer allmänt, var de viktigaste under 2021?

– Allt som påverkade börsen givetvis, som återöppnandet och inflationsoro. Men två andra händer jag definitivt tar med mig är dels Reddit-haussen, dels ISK-diskussionen. Reddit-haussen var så talande för vår tid. Vi hade en underliggande ilska gentemot stora spelare på finansmarknaden och sociala mediers möjligheter för en ny generation unga på börsen att ena denna kraft mot gemensamma måltavlor. Och på det en enorm riskaptit. En del sparare köpte aktier i Gamestop för att visa solidaritet med rörelsen, andra ville tjäna pengar på haussen. Oavsett var det en händelse som lärde oss att sociala medier och börsen är en kombination här för att stanna. Förhoppningsvis blir också hedgefonder mer försiktiga med sin blankning.

– Med ISK-diskussionen, som började med att en arbetsgrupp inom Socialdemokraterna aviserade en önskan om tak på ISK, klättrade svenska folket sparande högst upp på den politiska agendan. Responsen på det upprop mot S-förslaget som jag startade - #Rörintevårtsparande – var helt överväldigande med över 40 000 underskrifter på en vecka. Engagemanget bland svenskarna var enormt. Det slutade med att S partistyrelse inte gick vidare med förslaget för nu.

Den mest positiva och negativa utvecklingen på den marknad du är verksam i, för din verksamhet och för dig själv 2021?

– Givetvis överskuggar börsens positiva utveckling allt annat. Vi har en helt fenomenal utveckling i år, vilket beror på att Stockholmsbörsens sammansättning med mycket bank och verkstad varit helt rätt. Börsen har uppmärksammats mer i traditionella och sociala medier, vilket fått ännu fler intresserade av sparande och investeringar. Särskilt unga. Det är en i grunden positiv utveckling, särskilt som vi har en parallell trend med ökad skuldsättning blad unga. Det här påverkar förstås också mitt arbete, eftersom mycket handlar om att både inspirera men också utbilda om exempelvis vikten av riskspridning och långsiktighet i sparandet.

Dina förväntningar om den mest positiva och negativa utvecklingen på den marknad du är verksam i, för din verksamhet och för dig själv inför 2022?

– Mina förväntningar på finansmarknaden 2022 är något återhållsamma, men inte negativa. Den underliggande tillväxten i världsekonomin är god, även om smittspridning, inflation och stigande räntor oroar. Jag tror inte vi ska vänta oss samma feststämning på börsen, med samma skyhöga riskaptit, som vi periodvis såg under 2021. Då är det viktigt att nya sparare som kom in under 2021 har rätt förväntningar, och inte lockas att ta mer risk än de är bekväma med, för att man är van vid att enkelt få hög avkastning. Allt som allt tror jag på lite av ett mellanår, både politiskt och ur ett börsperspektiv.

Bonusfråga: Hur har ditt sätt att arbeta förändrats under 2021 och hur tror du att det blir under 2022?

– Jag har jobbat med hemmet som bas under hela 2021. Det har fungerat mycket bra, vilket kanske beror på mitt arbetes natur. Jag sitter inte mitt i Nordnets verksamhet på det sättet. Nu känns det ovisst igen med möjligheten att vara på kontoret, men personligen kommer jag alltid uppskatta en hybrid-variant.

