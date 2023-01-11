Lediga jobb
Karriärmöjligheter inom bank, finans och juridik på en samlad plats. Här hittar du lediga tjänster på beslutsfattar- och ledningsnivå, från chefsjurist och advokat till affärsjurist, compliance officer, förvaltare, ekonomichef och redovisningsekonom m.m.
Bolagsjurist till Eltel AB
Placering: Bromma, Stockholm
Sista ansökningsdag: 21/08/2026
Medarbetare inom Intern styrning och kontroll till Alecta
Sista ansökningsdag: 13/06/2026
Chefredaktör till Realtid
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 30/07/2026
Head of Indirect Tax till Länsförsäkringar
Placering: Stockholm
Sista ansökningsdag: 29/07/2026