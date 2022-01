"Successionsplanering den viktigaste frågan i styrelserummet under 2021"

Hur slappnar du av under jul- och nyårsledigheten?

– Att slappna av för mig kräver att jag verkligen bestämmer mig för att göra det. Det innebär att kolla mailen bara några få gånger om dagen, njuta av dagsljuset genom att gå långa skogspromenader, ta igen tid i gymmet och självklart träffa familj och vänner, både planerat och spontant. Jag älskar att laga mat och känner på mig att det kommer att bli en hel del av den varan också.

Någon personlig eller yrkesrelaterad nyårsresolution inför 2022?

– Jag brukar undvika det, hela året är ju fullt med så många beslut. Jag brukar tänka att varje nytt år skall bli bättre och mer spännande än året jag just lämnat. Och det brukar faktiskt stämma!

Något ledarskapstips som andra kan finna användbart när de sätter igång med sina nyårsresolutioner?

– Att repetera saker för att de skall bli verklighet är en bra sak att tänka på. Fundera över hur resolutionen eller ambitionen skall dyka upp som en återkommande "reminder" till dig själv. Att jämföra en resolution med "The Golden Circle" är bra – det vill säga håll levande Syfte, Hur och Vad under året. Det är viktigt att minnas målet och varför du bestämde dig för att kunna få tillbaka känslan som motiverar en specifik resolution.

Vilka tre händelser, på din marknad specifikt eller i världen mer allmänt, var de viktigaste under 2021?

– Att Covid har frammanat innovation och nya digitala lösningar på gamla problem, och förstås den första svenska kvinnliga statsministern! Den viktigaste frågan i styrelserummet under 2021 har varit successionsplanering, vilket inte är så konstigt med tanke på ”war for talent” som vi ser överallt just nu. Jag tror att vi kommer att se många vd-byten framöver. Då är det intressant att veta att 30 procent av styrelser i Europa anser att kvaliteten inte är särskilt god avseende successionsplanering i ledningsgruppen. 10 procent av styrelseledamöter vet inte om det ens finns en konkret plan. Det borde orsaka lite problem de närmaste åren.

“Den viktigaste frågan i styrelserummet under 2021 har varit successionsplanering, vilket inte är så konstigt med tanke på ”war for talent” som vi ser överallt just nu. Jag tror att vi kommer att se många vd-byten framöver.”

Den mest positiva och negativa utvecklingen på den marknad du är verksam i, för din verksamhet och för dig själv 2021?

– Här kommer pandemin in igen. Covid har tvingat styrelser och ledningar att arbeta mer digitalt och det känns nu helt naturligt att använda data och digitala verktyg mer än tidigare. Det är bra för BoardClic där jag är vd, som hjälper bolag att spara 100,000-tals kronor i konsultarvoden avseende att effektivisera styrelsearbetet. Allra mest positivt under 2021 var att vi som bolag satte en större finansieringsrunda som gynnade vår expansion i Storbritannien. Vi har numera över 130 betalande prenumerationskunder, vilket också är positivt.

“Allra mest positivt under 2021 var att vi som bolag satte en större finansieringsrunda som gynnade vår expansion i Storbritannien. Vi har numera över 130 betalande prenumerationskunder, vilket också är positivt.”

Dina förväntningar om den mest positiva och negativa utvecklingen på den marknad du är verksam i, för din verksamhet och för dig själv inför 2022?

– Min positiva förväntning är att bolag och styrelser runt om i världen fortsätter att arbeta kraftigt för ökat ESG- och sundhetstänk och att det i sin tur leder till att det blir självklart med ökad transparens och att tänka i nya banor från toppen och nedåt. Förväntningar på nästa år att allt fler länder inför regler och börsrekommendationer kring sund bolagsstyrning, såsom det redan finns i många håll i världen. Jag hoppas att det på fler marknader blir obligatoriskt med styrelsevärderingar som t ex i Storbritannien, USA, och stora delar av Asien. Då får vi fler hälsosamma bolag i världen och Boardclic växer ännu snabbare. Orosmoment är förstås pandemin. Boardclic har ett globalt kundsegment och det är svårare att driva ett internationellt bolag när allt måste ske remote.

“Jag hoppas att det på fler marknader blir obligatoriskt med styrelsevärderingar som t ex i Storbritannien, USA, och stora delar av Asien.”

Bonusfråga: Hur har ditt sätt att arbeta förändrats under 2021 och hur tror du att det blir under 2022?

– Mer flexibilitet och inte ha dåligt samvete om jag jobbar hemma ibland-jag har alltid varit luthersk i att gå till kontoret. Även jag inser hur smart det är att jobba hemifrån ibland. Men jag vill heller inte få dåligt samvete bara för att jag gillar att vara på kontoret!

Hela Realtids jul- och nyårsserie 2021-2022 >>

Monica Lagercrantz, vd och grundare i Boardclic

"Successionsplanering den viktigaste frågan i styrelserummet under 2021"

Anders Elgemyr, vd och managing partner, Carlsquare

"Svårt riktigt motivera en bred flora av svenska Spac med alla dessa compounders"

Lotta Mauritzson på Nationellt bedrägericenter och Nationella operativa avdelningen, NOA

Kortbedrägerier och organiserad brottslighet: "Vi måste lära oss att se kopplingarna"

Jon Arnell, CIO på Max Matthiessen

Jon Arnell om 2022: "Don’t fight the Fed"