Ingmar Rentzhog: “De allra flesta simmar åt samma håll. Nu behöver vi bara få dem att simma fortare” 

Hur slappnar du av under jul- och nyårsledigheten?

– Försöker spendera så mycket tid som möjligt med min familj, min fru och mina tre barn samt tjocka släkten. Det blir en del att umgås med då man har sex syskon själv.

Någon personlig eller yrkesrelaterad nyårsresolution inför 2022?

– Att lyckas fortsätta dubbla WeDontHaveTime.orgs omsättning och användartillväxt för fjärde året i rad. Vi behöver exponentiell tillväxt av alla klimatlösningar för att lösa klimatkrisen.

Något ledarskapstips som andra kan finna användbart när de sätter igång med sina nyårsresolutioner?

– Många företagsledare funderar på hur man kan förbättra sitt företags hållbarhetsarbete. En kraft de ofta underskattar är den påverkan de själva har genom sina egna val. Att som ledare ’walk the talk’ för att inspirera sina medarbetare är mycket effektivt. Installera solceller hemma, skaffa elbil, åk tåg oftare, ät bättre, mer klimatsmart mat på företagsluncher, etc. Allt detta sänder ut signaler som skapar ringar på vattnet. Ett företag är dess kultur och ledaren sätter tonen inom alla områden, särskilt hållbarhet. Man behöver dock inte gå till överdrift och bli en perfektionist, viktigast är att man uppriktigt försöker bli bättre.

Vilka tre händelser, på din marknad specifikt eller i världen mer allmänt, var de viktigaste under 2021?

– De viktigaste händelserna för klimatet var i särklass klimattoppmötet COP26 i Glasgow. Över 30 000 delegater från 197 länder samlades under två veckor för att prata om att komma överens om hur klimatfrågan kan lösas. Även om den politiska utkomsten av mötet inte var tillräckligt bra så var det uppenbart att viljan att lösa klimatkrisen bland företagsledare och investerare finns på plats. De allra flesta simmar åt samma håll. Nu behöver vi bara få dem att simma fortare.

– Andra viktiga milstolpar för oss var en ny president i USA och vår egen lansering i Washington DC där USA:s sändebud för klimatet John Kerry chefsrådgivare hälsade oss välkomna till USA med följande citat ” We need you here in the US. We need your voice. We need your energy. We need your activism, we need you, you are really pushing this, so thank you. And not just congratulations, but also welcome and let's get to work".

Den mest positiva och negativa utvecklingen på den marknad du är verksam i, för din verksamhet och för dig själv 2021?

– Den mest negativa utvecklingen är att utsläppen börjat öka igen. Denna trend bröts temporärt förra året men nu är vi tillbaka på samma ökningstakt eller till och med mer än vad det var innan Corona.

– Det positiva var att världens ledare för första gången är överens om att minska de fossila subventionerna. Världens regeringar (inklusive Sverige) sponsrar fossila bolag med över 11 miljoner dollar i minuten i direkta och indirekta subventioner (enligt en studie utförd av IMF). Detta måste självklart upphöra om vi skall lösa klimatkrisen.

Dina förväntningar om den mest positiva och negativa utvecklingen på den marknad du är verksam i, för din verksamhet och för dig själv inför 2022?

– Det mest positiva för vår egen utveckling är det stora intresse vi ser för vad vi gör bland företag. Vi har under året fått över 100 nya företagspartner. Däribland stora företag så som Volvo Group, Volvo Cars, SSAB, Logitech, Scania, Ericsson, med flera. Vi slog även tittarrekord för våra globala klimatkonferenser vi sänder på sociala medier. Som mest hade vi över 10 miljoner tittare då vi sända under Climate Week NYC i september tillsammans med Ericsson, Ragn-Sells och Exponential Roadmap Initiative.

– Det negativa? Se ovan-fråga. Vi är fortfarande långt ifrån vart vi borde vara då det gäller att få ned världens utsläpp. Vi måste lyckas halvera utsläppen detta årtionde, då kan inte utsläppen tillåtas öka ett enda år till!

Bonusfråga: Hur har ditt sätt att arbeta förändrats under 2021 och hur tror du att det blir under 2022?

– Ja definitivt. Då vi är en internationell organisation har vi blivit än mer geografiskt obundna. Vi har idag 25 medarbetar utspridda på fem länder och tre kontinenter. Detta är något jag tror att allt fler företag kommer upptäcka fördelarna med. Istället för att talangerna flyttar dit företagen finns kan företagen finnas där talangerna finns oavsett var i världen det må vara.

