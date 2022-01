SVCA:s vd: Ljust 2022 för PE och riskkapital – extern chock största risken

Hur slappnar du av under jul- och nyårsledigheten?

– Genom att vara i naturen. Jag ser framemot långa och avkopplande skogspromenader oavsett väderlek.

Någon personlig eller yrkesrelaterad nyårsresolution inför 2022?

– Jag brukar undvika nyårslöften.

Något ledarskapstips som andra kan finna användbart när de sätter igång med sina nyårsresolutioner?

– Generellt så har pandemiåren visat på att det är nödvändigt med ett flexibelt ledarskap med fokus på att hantera snabba omställningar där man delegerar och förlitar sig på medarbetarnas kompetens.

Vilka tre händelser, på din marknad specifikt eller i världen mer allmänt, var de viktigaste under 2021?

– AIFMD-översynen (Alternative Investment Fund Managers Directive) inleddes på riktigt nu i december 2021. Det är viktigt att Sverige och EU får en konkurrenskraftig inre marknad för private equity och venture capital och att marknaden för kapitalanskaffning inom EU och i Sverige kan fortsätta att attrahera investerare från tredje land så att vi får hit kapital som kan investeras i svenska entreprenörer och tillväxtbolag.

– Vi lanserade vår ESG-rapport för att systematiskt följa, mäta och tydliggöra hållbarhetsrelaterade nyckeltal i svenska portföljbolag. Rapporten visar att portföljbolagen står sig väl jämfört med företag som är börsnoterade – tack vare att man jobbat länge och systematiskt med frågan och att denna fråga är högprioriterad bland medlemmarna.

– Det har varit roligt att se det stora intresset för våra mötesplatser efter att restriktionerna hävdes under hösten i takt med den ökande vaccinationsgraden. Jag hoppas att vi kan återuppta detta under våren under förutsättning att det är görligt enligt Folkhälsomyndighetens restriktioner.

Den mest positiva och negativa utvecklingen på den marknad du är verksam i, för din verksamhet och för dig själv 2021?

– Det har återigen varit ökad aktivitet i private equity och venture capital-marknaderna och 2021 är ett globalt rekordår sett till investeringar. Det är glädjande att se den kraftigt ökande mängden tillväxtinvesteringar (så kallade growth capital) i svenska innovativa bolag. Sverige leder ligan i hela Europa sett som andelen venture capital och growth capital investeringar i förhållande till BNP vilket är glädjande. Detta är viktigt för att bygga långsiktigt hållbara och konkurrenskraftiga bolag i Sverige.

Dina förväntningar om den mest positiva och negativa utvecklingen på den marknad du är verksam i, för din verksamhet och för dig själv inför 2022?

– På den positiva sidan så är det stort fokus på hållbarhet och många gröna entreprenörer. Detta bådar gott inför framtiden!

– På den negativa sidan så är den största risken jag ser en extern chock som påverkar finansmarknaden. Det kan vara fortsatt hög inflation eller geopolitiska oroligheter. På det stora hela ser jag dock positivt på framtiden för private equity och venture capital. Deras investeringar ökar innovationen och det aktiva ägandet är viktigt för att framtidssäkra svenskt näringsliv i en omvärld i förändring med ökad digitalisering och omställning till ett mer hållbart samhälle.

Bonusfråga: Hur har ditt sätt att arbeta förändrats under 2021 och hur tror du att det blir under 2022?

– Givet läget i pandemin så kommer hybridarbetet att fortsätta ett tag till men samtidigt så finns det ett stort intresse för att träffas och exempelvis mingla vilket jag hoppas att vi kan göra så snart som möjligt.

