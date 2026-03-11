Kriget mellan Iran, USA och Israel har på två veckor dödat landets högste ledare, stängt Hormuzsundet och skapat kaos på de globala energimarknaderna. Här är en sammanfattning av händelseutvecklingen.
Kriget i Iran – det här har hänt
Den 28 februari 2026 inledde Israel och USA gemensamma missilattacker mot Iran.
Insatsen beskrevs som omfattande och pågående med full kraft, och amerikanska företrädare bekräftade att USA deltog i anfallet.
Missiler träffade mål i centrala Teheran, bland annat vid University Street och Jomhouri-området, där rökpelare steg över huvudstaden.
Vadslagsningsmarknaderna var först ute
Redan innan robotarna avfyrades fanns det tecken på att information hade läckt.
På vadslagningsplattformen Polymarket omsattes 529 miljoner dollar i spel kring när Iran skulle attackeras.
Sex konton som skapats under februari gjorde träffsäkra satsningar strax före anfallet och tjänade sammanlagt omkring en miljon dollar, enligt analysföretaget Bubblemaps.
Nyöppnade konton med anonyma kryptoplånböcker som gör exakta satsningar i sista stund förknippas ofta med insiderhandel.
Högsta ledaren slogs ut
Attackerna riktades bland annat mot ayatolla Ali Khameneis palats. Efter att Iran först dementerat uppgifter om hans död bekräftades det på söndagen att landets högste ledare dödats i den gemensamma operationen.
Utöver Khamenei dödades även arméns stabschef Abdolrahim Musavi, försvarsminister Aziz Nasirzadeh, säkerhetsrådgivaren Ali Shamkhani och IRGC:s överbefälhavare Mohammad Pakpour.
Tusentals sörjande samlades i Isfahan för att hedra den döde ledaren.
Vedergällning skakar om regionen
Irans revolutionsgarde utlovade omedelbart vedergällning av historiska proportioner. Missiler riktades mot amerikanska baser i regionen och israeliska städer. Samtidigt som iranska drönare och robotar slog mot mål i Förenade Arabemiraten.
Bland de platser som drabbades i Dubai finns hotell på Palm Jumeirah, ett datacenter tillhörande Amazon Web Services, flygplatsen och hamnen Jebel Ali.
Dubais rykte som trygg frizon har fått en allvarlig törn, och företag ser nu över försäkringsskydd och beredskapsplaner. Tusentals resande strandsattes också på flygplatser i regionen.
Sonen tar över
En dryg vecka efter ayatollans död stod det klart att Mojtaba Khamenei, son till den döde ledaren, utnämns till Irans nya högste ledare.
Trump har dock klargjort att USA inte ser honom som en legitim ledare, vilket antyder att han kan bli nästa mål.
Beskedet lugnade inte marknaderna, tvärtom var det blodrött på världens börser med fall på 7 procent i Tokyo och över 4 procent i Australien, samtidigt som oljepriset passerade 100 dollar fatet.
Hormuzsundet i allas tankar
En av de mest allvarliga konsekvenserna är Irans blockad av Hormuzsundet, en av världens viktigaste farleder för energitransporter.
Revolutionsgardet hävdar full kontroll över sundet, och fartygstrafiken har minskat kraftigt sedan kriget eskalerade.
Flera incidenter har rapporterats mot handelsfartyg i området, bland annat en explosion nära ett fartyg öster om Muskat och ett tankfartyg som träffades av splitter utanför Fujairah.
Kaos på världsmarknaden
Blockaden har skapat kaos på energimarknaden. Brent-oljan föll tillfälligt 17 procent efter att president Trump antytt att kriget var nära sitt slut, men studsade snabbt tillbaka mot 90 dollar fatet.
Produktionsnedstängningar i Saudiarabien, Irak, Kuwait och Förenade Arabemiraten uppgår till uppskattningsvis 6,7 miljoner fat per dag, motsvarande sex procent av det globala utbudet.
Parallellt växer oron för en miljökatastrof, israeliska bombningar av oljeinfrastruktur har orsakat storskaliga bränder runt Teheran och svart regn föll över huvudstaden i timmar.
WHO har varnat för att skadorna riskerar att förorena livsmedel, vatten och luft.
Inget slut i siktet
Utsikterna för en snabb lösning bedöms som små.
Parterna har helt olika mål, Iran vill att regimen ska överleva, medan USA och Israel har signalerat att de eftersträvar ett regimskifte.
Militäranalytiker varnar för att en strategi som främst bygger på flyganfall kan ha begränsad effekt, samtidigt som en markinvasion av det geografiskt stora och bergiga Iran skulle vara extremt riskfylld.
Kriget mot Iran har på bara två veckor skakat om den globala ordningen. Osäkerheten kring Hormuzsundet, de stigande energipriserna och miljökatastrofen pekar alla mot en utdragen och kostsam konflikt.