Oljepriserna har svängt våldsamt under veckan efter att blandade budskap från Vita huset skapat förvirring på de globala energimarknaderna.
Oljepriset i gungning – Irankrigets signaler förvirrar
Det internationella riktmärket Brent-olja föll under tisdagen med 17 procent till under 80 dollar per fat.
Fallet kom efter att president Trump uppgett för CBS News att kriget var ”very complete, pretty much” och att USA låg långt före sin tidsplan.
Priserna studsade dock snabbt tillbaka mot 90 dollar efter att USA:s energiminister Chris Wright på X hävdade att den amerikanska flottan eskorterat en oljetanker genom Hormuzsundet. Ett inlägg som kort därefter raderades.
Vita husets pressekreterare Karoline Leavitt dementerade senare att någon beväpnad eskort ägt rum.
Trots prisfallen ligger oljepriserna fortfarande cirka 17 procent högre än innan USA och Israel inledde gemensamma angrepp mot Iran den 28 februari, enligt Al Jazeera.
Fysiska flaskhalsar kvarstår
Analytiker varnar för att Trumps uttalanden i sig inte räcker för att lösa de allvarliga fysiska flaskhalsar som tynger den globala energimarknaden.
Hormuzsundet, genom vilket ungefär en femtedel av världens sjöburna oljeflöden passerar, förblir i praktiken stängt för normal trafik, rapporterar Yahoo Finance.
Produktionsnedstängningar i Saudiarabien, Irak, Kuwait och Förenade Arabemiraten uppgår nu till uppskattningsvis 6,7 miljoner fat per dag i förlorad produktion. Det är motsvarande omkring sex procent av det globala utbudet.
Även om Hormuzsundet skulle öppnas i morgon kan det globala oljesystemet inte startas om över en natt. Nedstängda brunnar och skadad infrastruktur kan ta veckor eller månader att få igång igen.
Saudi Aramcos vd Amin Nasser varnade under tisdagen för vad han beskrev som katastrofala konsekvenser för världens oljemarknader om störningarna fortsätter.
Miljökatastrof breder ut sig
Parallellt med den ekonomiska oron växer larmen om krigets miljökonsekvenser.
Israeliska bombningar av iransk oljeinfrastruktur har orsakat storskaliga bränder vid oljedepåer norr och söder om Teheran, rapporterar The Guardian.
WHO:s generaldirektör Tedros Adhanom Ghebreyesus varnade för att skadorna riskerar att förorena livsmedel, vatten och luft, med särskilt allvarliga hälsorisker för barn och äldre.
Svart regn föll över Teheran i timmar efter bombningarna, en blandning av sot och fina partiklar från explosionerna. Iranska myndigheter har uppgett att mark och vattenförsörjning runt huvudstaden redan börjat förorenas.
Doug Weir, chef för Conflict and Environment Observatory, säger till The Guardian att organisationen nu känner till hundratals miljöskadliga incidenter i Iran och regionen. Men att den pågående konflikten och internetrestriktioner gör det svårt att kartlägga den fulla omfattningen.
Osäkerheten består
Analytiker vid Eurasia Group pekar på att konflikten har nått en punkt där den inte längre ligger helt i USA:s händer. Det är nu Iran som kontrollerar när sundet öppnas igen.
Oljepriserna föll ytterligare tidigt på onsdagen efter att Wall Street Journal rapporterat att Internationella energiorganet IEA överväger det största släppet av oljereserver i sin historia.