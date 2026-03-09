Kriget slår ut Asiens energiförsörjning – paniken växer

Kriget mellan USA, Israel och Iran har snabbt utvecklats till en global energikris.

Det har fått särskilt stora konsekvenser för Asien.

Sjöburna oljeexporter från Persiska viken har i stort sett stoppats, vilket driver upp priserna på både olja och naturgas och skapar oro för brist på bränsle i flera av regionens största ekonomier.

Asien påverkas mest

Den avgörande flaskhalsen är Hormuzsundet, en smal passage där en stor del av världens olje- och gastransporter normalt passerar.

I vanliga fall går majoriteten av energiexporten från Gulfstaterna genom sundet, men kriget har i praktiken blockerat trafiken.

Konsekvenserna märks tydligt på energimarknaderna. Priset på Brentolja har stigit kraftigt och passerat 100 dollar per fat.

Samtidigt har naturgaspriserna i Europa nästan fördubblats sedan konflikten bröt ut. Men den region som påverkas mest är Asien, som är starkt beroende av energi från Mellanöstern, skriver The Economist.