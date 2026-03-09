Bomberna fortsätter att explodera i Mellanöstern. Det får konsekvenser även långt bort ifrån konfliktzonen, där de asiatiska länderna är hårt drabbade.
Kriget slår ut Asiens energiförsörjning – paniken växer
Kriget mellan USA, Israel och Iran har snabbt utvecklats till en global energikris.
Det har fått särskilt stora konsekvenser för Asien.
Sjöburna oljeexporter från Persiska viken har i stort sett stoppats, vilket driver upp priserna på både olja och naturgas och skapar oro för brist på bränsle i flera av regionens största ekonomier.
Asien påverkas mest
Den avgörande flaskhalsen är Hormuzsundet, en smal passage där en stor del av världens olje- och gastransporter normalt passerar.
I vanliga fall går majoriteten av energiexporten från Gulfstaterna genom sundet, men kriget har i praktiken blockerat trafiken.
Konsekvenserna märks tydligt på energimarknaderna. Priset på Brentolja har stigit kraftigt och passerat 100 dollar per fat.
Samtidigt har naturgaspriserna i Europa nästan fördubblats sedan konflikten bröt ut. Men den region som påverkas mest är Asien, som är starkt beroende av energi från Mellanöstern, skriver The Economist.
Måste hitta nya leverantörer
Länder som Kina, Indien, Japan och Sydkorea importerar en stor del av sin råolja från Gulfstaterna. För vissa av dessa ekonomier står regionen för mellan 40 och 80 procent av deras sjöburna oljeimporter.
När leveranserna nu avbryts tvingas raffinaderier snabbt leta efter alternativa leverantörer.
Ett resultat är att asiatiska köpare i allt högre grad konkurrerar om olja från andra delar av världen, bland annat amerikansk råolja av typen West Texas Intermediate.
Trots att denna olja inte är lika väl anpassad för många asiatiska raffinaderier är efterfrågan så stark att köpare i regionen nu är beredda att betala mer än europeiska kunder.
Dyrare att transportera
Samtidigt stiger kostnaderna för transporter kraftigt. Flera tankfartyg sitter fast i Persiska viken, vilket minskar tillgången på fraktkapacitet och driver upp priserna för att transportera både olja och flytande naturgas.
Gasmarknaden är särskilt pressad efter att ett iranskt drönarangrepp slagit ut en central exportanläggning i Qatar, en av världens största leverantörer av flytande naturgas.
Händelsen har stoppat stora leveranser till asiatiska marknader och tvingat länder att tävla om begränsade volymer på spotmarknaden.
Om störningarna fortsätter riskerar energichocken att slå hårt mot tillväxten i en region som länge varit motorn i världsekonomin.
