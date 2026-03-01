Högste ledaren är död – Iran laddar för historisk vedergällning

Ayatolla Ali Khaminei styrde Iran från 1989, efter att ha varit landets president i åtta år. Nu har Israel och USA dödat honom och flera andra högt uppsatta iranska ledare i omfattande flyg- och missilattacker på lördag morgon.

Efter att ha dementerat uppgifterna om ayatollans död under lördagen bekräftades det på söndag morgon.

Det iranska revolutionsgardet har redan utlovat landets största militära operation någonsin som vedergällning för att ”den rödaste linjen” korsats. Attacker mot amerikanska baser i området och mot Israeliska städer har fortsatt.

Iran påstår att man bara använt en bråkdel av landets arsenal och att större attacker är att vänta. Man har dessutom blockerat det smala sunder utanför landets kust där 20 procent av världens olja passerar.

Stora folkmassor har samlats för att sörja

Tusentals sörjande samlas i den historiska iranska staden Isfahan. Tusentals personer har samlats i staden för att hedra ayatolla Ali Khamenei, rapporter Aljazeera.

En video som publicerats av Irans engelskspråkiga statliga kanal, Press TV, visar en stor folkmassa som protesterar på Naqsh-e Jahan-torget.

Tidigare under söndagen bekräftade regeringen att Khamenei dött till följd av en gemensam amerikansk-israelisk attack i Teheran under lördagen.

Aljazeera rapporterar om en blandad stämning i Teheran efter den högste ledarens död.

IRNA uppger att den iranska arméns stabschef, Abdolrahim Musavi, och försvarsminister Aziz Nasirzadeh dödades i de amerikansk-israeliska attackerna mot Iran under lördagen.

Dessutom har ayatollans säkerhetsrådgivare Ali Shamkhani, samt IRGC:s överbefälhavare Mohammad Pakpour har dödats.

Revolutionsgardet har alltså utlovat svar av historiska proportioner vilket antyder att kriget inte tar slut med ayatollans död, rapporterar BBC.