Miljardvinster i vadslagning om attacken mot Iran

Och de gjorde kort före anfallet köp av andelar för småsummor som resulterade i stora vinster.

När slår USA till? Vadslagningen på plattformen Polymarkets kring när Iran skulle attackeras drog in 529 miljoner dollar (cirka 5,6 miljarder kronor) inför det att de första robotarna avfyrades mot landet i lördags morse.

Sex specifika konton ska ha tjänat omkring en miljon dollar med satsningar på det skulle bli en attack på lördagen den 28 februari, enligt analysföretaget Bubblemaps.

De sex kontona skapades i februari och har bara gjort satsningar på när USA skulle bomba Iran. Och de gjorde kort före anfallet köp av andelar för småsummor som resulterade i stora vinster.

Nyöppnade konton – som ofta har anonyma kryptoplånböcker bakom sig – som gör träffsäkra satsningar i sista stund förknippas ofta med insiderhandel.

Liknande mönster syntes även om Venezuelas president Nicolás Maduro innan han togs tillfånga av USA i början av januari.