Ryska miljarder hotas i Iran – Putin räddas av dyr olja

Ryssland har satsat miljarder på energi, transport och infrastruktur i Iran. Det handlar bland annat om stora byggprojekt som kräver stabilitet, något som inte finns i dagens Iran.

Efter att Ryssland förlorade Bashar al-Assad i Syrien 2024 inser Moskva att stödda regeringar inte alltid behåller makten.

Om en ny iransk regering tar över, kommer den sannolikt inte att fortsätta den nära relationen med Ryssland.

Risk för redan pågående satsningar

Ryssland driver redan flera projekt i Iran, bland annat kärnkraftverket i Bushehr och olje- och gasfält. Men arbetet stoppar nu säkerhetshoten, och personalen evakueras.

Även nya planer, som gasexport genom iranska nätverk och byggandet av transportkorridorer, står på osäker mark.