Ryssland är en av de största investerarna i Irans energi och infrastruktur. Krig och politisk oro hotar nu att sätta stopp för projekten. Om situationen fortsätter kan många satsningar aldrig fullföljas. Samtidigt gynnar kriget Ryssland genom höjda priser på olja.
Ryska miljarder hotas i Iran – Putin räddas av dyr olja
Ryssland har satsat miljarder på energi, transport och infrastruktur i Iran. Det handlar bland annat om stora byggprojekt som kräver stabilitet, något som inte finns i dagens Iran.
Efter att Ryssland förlorade Bashar al-Assad i Syrien 2024 inser Moskva att stödda regeringar inte alltid behåller makten.
Om en ny iransk regering tar över, kommer den sannolikt inte att fortsätta den nära relationen med Ryssland.
Risk för redan pågående satsningar
Ryssland driver redan flera projekt i Iran, bland annat kärnkraftverket i Bushehr och olje- och gasfält. Men arbetet stoppar nu säkerhetshoten, och personalen evakueras.
Även nya planer, som gasexport genom iranska nätverk och byggandet av transportkorridorer, står på osäker mark.
Historiska och politiska hinder
Ryssland har länge ett negativt rykte i Iran, rapporterar Moscow Times. Historiska konflikter och tidigare ockupationer har skapat misstro, och nu ses Moskva som en stödjare av den iranska regimen.
Det kan göra det svårt för Ryssland att fortsätta projekt om regimen byts ut eller om det uppstår starka protester.
Ekonomiska konsekvenser
Om projekten stoppas kan Ryssland förlora miljarder. Eftersom Iran har ont om pengar kan Moskva behöva leverera varor på kredit eller kräva andra förmåner istället för betalning.
Många investeringar riskerar då att bli politiska projekt, där de inte längre ger pengar utan används för att hålla inflytande och relationen med regimen vid liv.
Samtidigt gynnas Ryssland av kriget
Kriget i Iran har samtidigt stört oljeproduktionen och drivit upp priserna på världsmarknaden, något som gynnar Ryssland. De högre priserna ökar intäkterna från Moskvas energiexport, vilket stärker statskassan trots sanktioner och budgetproblem.
Enligt Politico ger utvecklingen också Ryssland extra handlingsutrymme för att finansiera militära satsningar och upprätthålla sin “shadow fleet”, en skuggflotta av tankfartyg som kringgår västerländska restriktioner.
Osäker framtid
Sammanfattningsvis står Rysslands satsningar inför en osäker framtid. Konflikt, instabilitet och protester hotar både nya och pågående projekt. Även om den iranska regimen överlever, finns det stor risk att många investeringar aldrig kan fullföljas.
