Trump investerar i bolag han själv påverkar – och förlorar miljoner dollar

De senaste tre månaderna har Donald Trump gjort fler än 4000 affärer med aktier. Det som sticker ut, bortsett från mängden, är att han investerar i bolag som påverkas av beslut från den federala regeringen och av politik som hans administration driver.



Ett av exemplen är Boeing, vars aktie enligt Forbes föll efter att Trump inledde bombningar mot Iran. Samtidigt fanns Boeing bland innehaven i den portfölj som redovisats i presidentens ekonomiska deklarationer.

Det skulle vara logiskt att tänka sig att Trump investerar på ett sätt som gynnar den egna ekonomin, men så ser det inte ut. Istället är hans investeringsmönster svåra att följa, skriver Forbes.



Trump går in och ut ur positioner snabbt,. Ofta handlar det om bolag som rör sig kraftigt på nyheter han själv genererar.

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Sushiköpet – en av årets sämsta affärer

Ett av de mest udda inslagen i portföljen är köpet av Kura Sushi USA. Den 2 februari lade Trump mellan 1 och 5 miljoner dollar på en kedja som serverar sushi på rullband.



Det är ett intressant val för en president vars kulinariska preferenser brukar stanna vid snabbmat och Diet Coke. Kuras aktie har sedan köpet gått ned 18 procent, vilket gör det till en av hans sämsta affärer i år.

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Fidelity – Trumps största förlust

Den enskilt största smällen kommer från fintechbolaget Fidelity National Information Services. Aktien har fallit 37 procent sedan Trumps köp den 12 januari.



Om han köpte i mitten av intervallet innebär det en förlust på drygt 1,1 miljoner dollar. Bolaget har haft en nedåtgående trend sedan 2021, och inte ens ett nytt AI‑partnerskap har lyckats vända utvecklingen.

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Boston Scientific – pressat av hans egna tullar

Medicinteknikbolaget Boston Scientific har gått ned 29 procent sedan Trumps köp i mars. Bolaget uppskattade redan förra året att hans tullpolitik skulle kosta dem 200 miljoner dollar.



Trots det gjorde Trump två stora köp i slutet av mars, som alltså utvecklats svagt.

Vicepresident J.D. Vance hävdar att Trump inte gör affärerna själv, och Vita huset avfärdar frågor om intressekonflikter som ett uttjatat narrativ. Forbes konstaterar att flera av investeringarna utvecklats svagt och menar att det därför är oklart vems intressen som egentligen gynnas.

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