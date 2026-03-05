Iran hävdar total kontroll över det viktiga sundet

Hormuzsundet har blivit ett ord som syns flitigt i medierna under den senaste tiden.

Eftersom det är en av de viktigaste farlederna för energitransporter kan en stängning av sundet ha stora konsekvenser för världen.

Iran uppger att landet nu har full kontroll över Hormuzsundet. Uppgifterna kommer från Irans revolutionsgarde och rapporterades av medier som Al Jazeera på onsdagen.

Flera incidenter har rapporterats

Spänningarna i regionen har ökat kraftigt sedan USA och Israel inledde en militär offensiv mot Iran i slutet av februari.

Samtidigt har säkerhetsmyndigheter rapporterat flera incidenter som riktats mot handelsfartyg i närheten av sundet, en strategisk passage mellan Iran och Oman.

Enligt maritima säkerhetskällor inträffade en explosion nära ett handelsfartyg omkring 137 nautiska mil öster om Omans huvudstad Muskat sent på tisdagskvällen.