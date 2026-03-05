Enligt Iran har landet ”full kontroll” över Hormuzsundet. Det innebär att många fartyg sitter fast utan att kunna åka igenom.
Iran hävdar total kontroll över det viktiga sundet
Hormuzsundet har blivit ett ord som syns flitigt i medierna under den senaste tiden.
Eftersom det är en av de viktigaste farlederna för energitransporter kan en stängning av sundet ha stora konsekvenser för världen.
Iran uppger att landet nu har full kontroll över Hormuzsundet. Uppgifterna kommer från Irans revolutionsgarde och rapporterades av medier som Al Jazeera på onsdagen.
Flera incidenter har rapporterats
Spänningarna i regionen har ökat kraftigt sedan USA och Israel inledde en militär offensiv mot Iran i slutet av februari.
Samtidigt har säkerhetsmyndigheter rapporterat flera incidenter som riktats mot handelsfartyg i närheten av sundet, en strategisk passage mellan Iran och Oman.
Enligt maritima säkerhetskällor inträffade en explosion nära ett handelsfartyg omkring 137 nautiska mil öster om Omans huvudstad Muskat sent på tisdagskvällen.
Oskadd besättning
Fartyget kunde fortsätta sin färd och inga besättningsmedlemmar rapporterades ha skadats.
Bara några timmar senare inträffade ytterligare en incident nära Förenade Arabemiratens hamn Fujairah.
Ett tankfartyg träffades av splitter från en oidentifierad projektil omkring sju nautiska mil från kusten. Skadorna beskrevs som begränsade och ingen brand eller vatteninträngning uppstod. Besättningen uppgavs vara oskadd.
Bör vara vaksamma
Händelserna är de senaste i en växande serie attacker mot civila fartyg sedan konflikten mellan Iran och dess motståndare intensifierades.
Sjöfartsmyndigheter har uppmanat fartyg i området att vara extra vaksamma och rapportera misstänkt aktivitet.
Den försämrade säkerhetssituationen har redan påverkat trafiken genom Hormuzsundet, som förbinder Persiska viken med Indiska oceanen.
Normalt passerar omkring en femtedel av världens oljeexport genom den smala sjövägen, motsvarande runt 20 miljoner fat per dag.
Många fartyg ligger stilla
Trots de ökade riskerna fortsätter enstaka fartyg att passera. Enligt spårningsdata från sjöfartsindustrin har vissa tankfartyg nyligen korsat sundet på väg mot hamnar i Förenade Arabemiraten för att lasta råolja.
Samtidigt uppges ett stort antal fartyg ligga stilla i regionen medan rederier bedömer säkerhetsläget, skriver BBC.
Data över fartygstrafik visar att flödet genom sundet har minskat tydligt sedan kriget eskalerade den 28 februari.
En mer omfattande blockad av Hormuzsundet skulle kunna få betydande konsekvenser för den globala energimarknaden och pressa upp priser på både olja och transporter.
Läs mer: Eurozonen överraskar med rekordlåg arbetslöshet. Dagens PS