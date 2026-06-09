EU-kommissionen presenterade på tisdagen ett nytt sanktionspaket mot Ryssland, det 21:a sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina inleddes i februari 2022. Det centrala inslaget är en frysning av det justerbara pristaket på rysk olja.
Nya sanktioner mot Ryssland – ska slå mot oljan
Pristaket, som EU infört tillsammans med G7 och Australien, ligger sedan i fjol 15 procent under det genomsnittliga marknadspriset och ses över var sjätte månad.
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Men stängningen av Hormuzsundet har drivit upp priset på rysk Uralolja till 87 dollar per fat, jämfört med 58 dollar i februari.
Var inte gjort för marknadschocker
Om EU genomför den planerade översynen den 15 juli skulle taket därmed justeras uppåt och ge Moskva en tillfällig ekonomisk lättnad. Kommissionen föreslår i stället att skjuta upp revideringen till januari 2027 och behålla taket på nuvarande 44,10 dollar per fat.
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Justeringsmekanismen ”var inte gjord för marknadschocker som den som orsakats av stängningen av Hormuzsundet”, sade kommissionsordförande Ursula von der Leyen enligt Euronews.
Pausen ska enligt henne ge oljemarknaderna tid att stabiliseras samtidigt som trycket på Rysslands intäkter bevaras.
Flera åtgärder i paketet
Paketet riktar in sig brett mot den ryska finanssektorn.
Enligt EU:s utrikeschef Kaja Kallas, som presenterade förslagen på X, omfattar paketet frysning av tillgångar för närmare 90 banker samt transaktionsförbud mot fler än 30 banker i Ryssland och tredjeland, skriver EU Neighbours East.
Dessutom föreslås transaktionsförbud mot elva kryptoplattformar. Euractiv rapporterar att paketet även innehåller förbud mot transaktioner med 20 finansinstitut i tredjeland.
”Energiförsäljningen håller Rysslands krigsmaskin igång. Vi vill strypa det kassaflödet”, sade Kallas.
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Skuggflottan, de fartyg Moskva använder för att kringgå pristaket, drabbas av ytterligare åtgärder. Trettio nya fartyg svartlistas, och kriteriet för listning utvidgas så att även fartyg som levererar bränsle till redan blacklistade skepp kan träffas av sanktioner.
Sedan tidigare har över 600 sådana fartyg nekats tillträde till EU:s hamnar och tjänster. Försäljning av LNG-tankfartyg till Ryssland förbjuds också.
Fisk och militär
Paketet utvidgar även exportkontrollerna mot Rysslands militärindustriella komplex, med nya åtgärder mot bolag i bland annat Kina, Turkiet, Kirgizistan, Kazakstan, Förenade Arabemiraten och Indien.
För första gången införs dessutom importrestriktioner på ryska fiskprodukter, däribland ett förbud mot rysk torsk, rapporterar Euractiv.
Slutligen föreslås ett inreseförbud i Schengenområdet för ryska soldater som deltagit i kriget, ett initiativ som Estland lanserat tidigare i år.
Sanktionerna kräver enhällighet bland EU:s 27 medlemsstater. Beskedet kommer inför ett G7-toppmöte i Frankrike nästa vecka, där von der Leyen väntas diskutera sanktionerna.