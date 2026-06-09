Nya sanktioner mot Ryssland – ska slå mot oljan

Pristaket, som EU infört tillsammans med G7 och Australien, ligger sedan i fjol 15 procent under det genomsnittliga marknadspriset och ses över var sjätte månad.

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Men stängningen av Hormuzsundet har drivit upp priset på rysk Uralolja till 87 dollar per fat, jämfört med 58 dollar i februari.

Var inte gjort för marknadschocker

Om EU genomför den planerade översynen den 15 juli skulle taket därmed justeras uppåt och ge Moskva en tillfällig ekonomisk lättnad. Kommissionen föreslår i stället att skjuta upp revideringen till januari 2027 och behålla taket på nuvarande 44,10 dollar per fat.

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Justeringsmekanismen ”var inte gjord för marknadschocker som den som orsakats av stängningen av Hormuzsundet”, sade kommissionsordförande Ursula von der Leyen enligt Euronews.

Pausen ska enligt henne ge oljemarknaderna tid att stabiliseras samtidigt som trycket på Rysslands intäkter bevaras.