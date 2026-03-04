Dubai är inte längre den säkra fristaden i en turbulent region. När staden nu har dragits in i konflikten med Iran är framtiden oviss.
Kriget mot Iran skakar Dubais affärsmodell
Dubais rykte som en trygg frizon i en orolig region har fått en allvarlig törn efter Irans vedergällning mot amerikanska och israeliska attacker i slutet av februari.
Det som länge betraktats som en osannolik risk har blivit verklighet, när robotar och drönare slagit mot mål i emiratet.
Det har påverkat både infrastruktur och näringsliv, och hotar Dubais framtida ställning, menar The Economist.
Har lockat många
Bland de platser som drabbats finns hotell på Palm Jumeirah, ett datacenter tillhörande Amazon Web Services, flygplatsen som är nav för Emirates samt hamnen Jebel Ali, som drivs av DP World.
Flyg har tillfälligt ställts in och hamnverksamhet pausats, även om en del snabbt har återupptagits.
Under två decennier har Dubai byggt sin framgång på stabilitet, öppenhet och global rörlighet.
Staden har lockat förmögna privatpersoner, entreprenörer och internationella bolag med låga skatter, långsiktiga visum och möjligheten för utlänningar att köpa bostäder.
Växte snabbt
Förra året växte befolkningen med över fem procent till nära fyra miljoner invånare, den snabbaste ökningen sedan före pandemin.
Antalet förmögna individer har stigit kraftigt och finansiella aktörer har expanderat sina verksamheter.
Finanssektorn har varit en tydlig motor. Internationella banker har stärkt sina lokala kontor och över tusen nya bolag etablerade sig i stadens finansiella centrum under första halvåret 2025.
Även tekniksektorn har vuxit snabbt.
Ny kalkyl
Förenade Arabemiraten står för mer än hälften av Gulfens planerade investeringar i datacenter, och Dubai har positionerat sig som en regional knutpunkt för artificiell intelligens genom partnerskap med globala teknik- och kapitalförvaltare.
Nu förändras riskkalkylen. Företag som tidigare knappt beaktat krigsrisk i landet ser över försäkringsskydd och beredskapsplaner.
Vissa utländska invånare har tillfälligt lämnat via grannländer, och USA har uppmanat sina medborgare att lämna regionen.
Även om paniken hittills varit begränsad, och de flesta robotar uppges ha skjutits ned, har händelserna brutit illusionen av immunitet.
Dubais ledarskap försöker inge lugn genom att snabbt återställa verksamheter och visa närvaro i det offentliga rummet. Men mycket ligger bortom deras kontroll, skriver The Economist.
