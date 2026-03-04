Kriget mot Iran skakar Dubais affärsmodell

Dubais rykte som en trygg frizon i en orolig region har fått en allvarlig törn efter Irans vedergällning mot amerikanska och israeliska attacker i slutet av februari.

Det som länge betraktats som en osannolik risk har blivit verklighet, när robotar och drönare slagit mot mål i emiratet.

Det har påverkat både infrastruktur och näringsliv, och hotar Dubais framtida ställning, menar The Economist.

Har lockat många

Bland de platser som drabbats finns hotell på Palm Jumeirah, ett datacenter tillhörande Amazon Web Services, flygplatsen som är nav för Emirates samt hamnen Jebel Ali, som drivs av DP World.

Flyg har tillfälligt ställts in och hamnverksamhet pausats, även om en del snabbt har återupptagits.

Under två decennier har Dubai byggt sin framgång på stabilitet, öppenhet och global rörlighet.

Staden har lockat förmögna privatpersoner, entreprenörer och internationella bolag med låga skatter, långsiktiga visum och möjligheten för utlänningar att köpa bostäder.