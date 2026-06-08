Schweiz röstar om befolkningsstopp – företag varnar för ekonomisk smäll

Initiativet drivs av högerpartiet SVP, som menar att den snabbt växande befolkningen pressar bostadsmarknaden, infrastrukturen och kollektivtrafiken.

Partiets ledamot Thomas Matter säger att Schweiz behöver en annan inriktning:

”Vi är inte mot invandring, men den måste vara moderat och kontrollerad så att vi får in rätt personer. Förr hade vi kvalitativ invandring, nu har vi kvantitativ.”



Schweiz har vuxit från 7,3 miljoner invånare när fri rörlighet infördes 2002 till 9,1 miljoner i slutet av 2025. Nästan 28 procent av befolkningen består idag av personer födda i ett annat land än Schweiz.

Samtidigt är opinionsläget är jämnt. Den senaste mätningen visar 47 procent för och 52 procent emot förslaget.

Läs också: Schweizisk bank kollapsar efter USA:s beslut – Realtid

Näringslivet fruktar arbetskraftsbrist

Företag och arbetsgivare ser en risk för att ett befolkningsstopp skulle strypa tillgången på kvalificerad arbetskraft, skriver Reuters. Hotellägaren Martin von Moos säger att hans verksamhet inte skulle fungera utan de utländska medarbetarna som utgör nästan hälften av personalstyrkan.



Även bioteknikbolaget Molecular Partners, där mer än hälften av de 120 anställda är födda utomlands, bedömer att ett ja kan tvinga företaget att flytta delar av verksamheten utomlands.

Läs också: Efter strafftullarna – Trump skriver avtal med Schweiz – Realtid