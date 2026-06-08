Schweiz röstar den 14 juni om ett befolkningsstopp. Storföretag varnar för arbetskraftsbrist och ett potentiellt tillväxttapp på upp till 685 miljarder franc om EU‑avtal om fri rörlighet måste sägas upp.
Schweiz röstar om befolkningsstopp – företag varnar för ekonomisk smäll
Initiativet drivs av högerpartiet SVP, som menar att den snabbt växande befolkningen pressar bostadsmarknaden, infrastrukturen och kollektivtrafiken.
Partiets ledamot Thomas Matter säger att Schweiz behöver en annan inriktning:
”Vi är inte mot invandring, men den måste vara moderat och kontrollerad så att vi får in rätt personer. Förr hade vi kvalitativ invandring, nu har vi kvantitativ.”
Schweiz har vuxit från 7,3 miljoner invånare när fri rörlighet infördes 2002 till 9,1 miljoner i slutet av 2025. Nästan 28 procent av befolkningen består idag av personer födda i ett annat land än Schweiz.
Samtidigt är opinionsläget är jämnt. Den senaste mätningen visar 47 procent för och 52 procent emot förslaget.
Läs också: Schweizisk bank kollapsar efter USA:s beslut – Realtid
Näringslivet fruktar arbetskraftsbrist
Företag och arbetsgivare ser en risk för att ett befolkningsstopp skulle strypa tillgången på kvalificerad arbetskraft, skriver Reuters. Hotellägaren Martin von Moos säger att hans verksamhet inte skulle fungera utan de utländska medarbetarna som utgör nästan hälften av personalstyrkan.
Även bioteknikbolaget Molecular Partners, där mer än hälften av de 120 anställda är födda utomlands, bedömer att ett ja kan tvinga företaget att flytta delar av verksamheten utomlands.
Läs också: Efter strafftullarna – Trump skriver avtal med Schweiz – Realtid
Risk för att EU‑avtal faller
Förslaget innebär att regeringen måste agera om befolkningen passerar 9,5 miljoner – en nivå som väntas nås 2031. Vid 10 miljoner ska Schweiz säga upp internationella avtal som anses driva befolkningstillväxten.
Det inkluderar avtalet om fri rörlighet med EU, som är en grundpelare i landets tillgång till den europeiska marknaden.
Enligt beräkningar från BAK Economics skulle ett avbrott i EU‑relationerna minska den schweiziska tillväxten med 7,1 procent mellan 2028 och 2045 – motsvarande 685 miljarder schweiziska franc.
Storföretagen tar ställning
Roche, Nestlé, ABB, UBS och Novartis avvisar förslaget. De pekar på risken för att ett befolkningsstopp skulle förvärra bristen på kvalificerad arbetskraft och hota landets konkurrenskraft. Hotellbranschen varnar i sin tur för högre priser och risk för nedläggningar.
Motståndarna lyfter också fram att många av Schweiz mest kända företag grundats av invandrare. En studie från Avenir Suisse visar att 39 procent av alla företagsgrundare i landet är utlänningar.
Läs också: Schweiz skärper reglerna – då krymper finanssektorn kraftigt – Realtid