När oljepriset åker berg-och-dalbana är det inte lätt att jobba på en tradingdesk. Det blev många varse under förra veckan.
Enorma prissvängningar skrämmer traders: "Inget mot detta"
Oljemarknaden upplevde ett av sina mest turbulenta handelsdygn någonsin när oljepriset kastades mellan kraftiga upp- och nedgångar under loppet av mindre än ett dygn.
Den dramatiska volatiliteten kom efter den senaste upptrappningen av konflikten i Persiska viken och skapade stor osäkerhet bland handlare världen över.
Under handelns gång steg Brentpriset till omkring 119 dollar per fat innan det senare rasade till runt 84 dollar.
Enorma rörelser
Rörelsen utgjorde den största förändringen i dollar under en enda dag i oljemarknadens historia, skriver Financial Times.
För handlare och marknadsgaranter blev den extrema volatiliteten en enorm utmaning.
Dessa aktörer ansvarar för att kontinuerligt sätta köp- och säljpriser i olika oljekontrakt, vilket normalt sker inom relativt snäva marginaler.
Under måndagens handel blev det betydligt svårare att avgöra var marknadspriset egentligen borde ligga.
Kom nya besked
”De var inte alls som jag har gått igenom många kriser, inklusive covid, Ryssland och de saudiska oljeattackerna 2019. Det var ingenting mot igår”, säger en trader som Financial Times har talat med.
De kraftiga rörelserna började när marknaden öppnade efter helgen.
Oro för konflikten i Mellanöstern, tillsammans med rapporter om att flera stora oljeexportörer i regionen minskat produktionen, drev snabbt upp priserna.
Senare vände utvecklingen när uppgifter kom om att regeringar övervägde att frigöra olja från strategiska lager för att stabilisera marknaden.
Kunde tjäna en hacka
Osäkerheten förvärrades ytterligare av motstridiga signaler från politiska ledare om krigets utveckling, vilket bidrog till att handeln blev ryckig och svår att tolka.
Den snabba prisuppgången skapade också möjligheter för oljeproducenter, som i vissa fall kunde säkra framtida försäljning till betydligt högre priser.
Samtidigt ökade riskerna dramatiskt för handlare och investerare som satsat på fallande priser.
I takt med att prisrörelserna accelererade ökade också skillnaden mellan köp- och säljpriser kraftigt.
Spreaden ökade rejält
Denna marginal, som vanligtvis bara uppgår till några cent per fat, steg till flera dollar när osäkerheten om marknadens riktning blev allt större.
Finansiella spekulanter spelar dessutom en större roll i dagens oljemarknad än tidigare, vilket kan förstärka svängningarna.
När stora positioner snabbt stängs eller byter riktning kan prisrörelserna bli ännu mer dramatiska.
”Ett par av våra killar sa att de bara behövde stanna upp ett tag, rörelserna var så stora att det var svårt att få en uppfattning om det. När priset rör sig så aggressivt kan det bli så stora konsekvenser och allt händer så snabbt att det är väldigt svårt att hantera sina känslor”, säger en finanschef till FT.
