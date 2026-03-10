Enorma prissvängningar skrämmer traders: "Inget mot detta"

Oljemarknaden upplevde ett av sina mest turbulenta handelsdygn någonsin när oljepriset kastades mellan kraftiga upp- och nedgångar under loppet av mindre än ett dygn.

Den dramatiska volatiliteten kom efter den senaste upptrappningen av konflikten i Persiska viken och skapade stor osäkerhet bland handlare världen över.

Under handelns gång steg Brentpriset till omkring 119 dollar per fat innan det senare rasade till runt 84 dollar.

Enorma rörelser

Rörelsen utgjorde den största förändringen i dollar under en enda dag i oljemarknadens historia, skriver Financial Times.

För handlare och marknadsgaranter blev den extrema volatiliteten en enorm utmaning.

Dessa aktörer ansvarar för att kontinuerligt sätta köp- och säljpriser i olika oljekontrakt, vilket normalt sker inom relativt snäva marginaler.

Under måndagens handel blev det betydligt svårare att avgöra var marknadspriset egentligen borde ligga.