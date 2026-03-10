Irans nye ledare: En fastighetsmogul

Mojtaba Khamenei, 56-årig son till ayatolla Ali Khamenei som dödades i en luftattack när kriget bröt ut, representerar Islamiska republikens första arvsmässiga succession.

Hans utnämning ses som ett tecken på att regimens hårdföra falang nu har övertaget.

Har lagt under sig en större förmögenhet

Trots att han länge höll en låg profil lade Khamenei under åren upp en ansenlig privat förmögenhet. Enligt en ettårig granskning utförd av Bloomberg uppgår hans tillgångar till mer än 138 miljoner dollar, placerade i andras namn för att undvika kopplingar till honom personligen, trots att han sedan 2019 är sanktionerad av USA.

Bloomberg spårade Khamenei till ett finansiellt nätverk som äger mer än ett dussin lyxfastigheter i London, däribland ett antal tomställda herrgårdar längs The Bishops Avenue, Londons ”Billionaires’ Row”, som historiskt attraherat namn som Bruneis sultan och Justin Bieber.