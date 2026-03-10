Mojtaba Khamenei, som under helgen utsågs till Irans nye högste ledare, delar en oväntat egenskap med USA:s president Donald Trump. Båda har byggt upp globala fastighetsvälden.
Irans nye ledare: En fastighetsmogul
Mojtaba Khamenei, 56-årig son till ayatolla Ali Khamenei som dödades i en luftattack när kriget bröt ut, representerar Islamiska republikens första arvsmässiga succession.
Hans utnämning ses som ett tecken på att regimens hårdföra falang nu har övertaget.
Missa inte: Kurdiska peshmerga väntar på order att gå in i Iran. Realtid
Har lagt under sig en större förmögenhet
Trots att han länge höll en låg profil lade Khamenei under åren upp en ansenlig privat förmögenhet. Enligt en ettårig granskning utförd av Bloomberg uppgår hans tillgångar till mer än 138 miljoner dollar, placerade i andras namn för att undvika kopplingar till honom personligen, trots att han sedan 2019 är sanktionerad av USA.
Läs även: Oljepriset i fritt fall efter Trumps nya Iran-hot. Dagens PS
Bloomberg spårade Khamenei till ett finansiellt nätverk som äger mer än ett dussin lyxfastigheter i London, däribland ett antal tomställda herrgårdar längs The Bishops Avenue, Londons ”Billionaires’ Row”, som historiskt attraherat namn som Bruneis sultan och Justin Bieber.
Förnekar kopplingar
En av fastigheterna, Jersey House, köptes 2014 för 33,7 miljoner pund av Ali Ansari, en sanktionerad iransk bankir som enligt Bloomberg fungerar som bulvan åt Khamenei.
Missa inte: ”Vår tids skyskrapa” – datacenter går om kontor. Realtid
Ansari har via sin advokat upprepade gånger förnekat varje koppling till Khamenei, något som Bloombergs rapportering motsäger.
Kan utgöra säkerhetsrisk
Bland de mest anmärkningsvärda fastigheterna finns också två lyxlägenheter köpta 2014 och 2016 för sammanlagt 35,7 miljoner pund, belägna direkt mitt emot Israels ambassad i London och ett stenkast från Kensington Palace.
En antiterrorspecialist uppgav till Daily Mail att lägenheternas placering utgör ”ett allvarligt säkerhetsintrång”.
Läs även: Nya regler för bostadsmarknaden ”gynnar de unga”. Dagens PS
Fastigheterna ska övervakas av både lokal polis och ett privat säkerhetsteam dygnet runt.
Det dolda nätverket bakom fastigheterna finansieras enligt Bloomberg av iranska oljeinkomster, kanaliserade via skalbolag registrerade på Isle of Man.
Som ny högste ledare tar Khamenei nu dessutom kontroll över landets ekonomi i stort, inklusive statskonglomeratet Execution of Imam Khomeinis Order samt Islamiska revolutionsgardet, IRGC, med intressen inom olja, banker, telekommunikation och fastigheter.