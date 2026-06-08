Våldsamma protester kan leda till global råvarubrist

Parlamentet röstade under söndagen igenom en lag som ger president Rodrigo Paz möjlighet att införa undantagstillstånd och sätta in militären för att återta kontrollen och riva de vägspärrar som upprättats runtom i landet, rapporterar bland annat SVT.

Missa inte: Kartan har ritats om: Nu finns oljeshejkerna i USA. Dagens PS

Paz lade fram lagförslaget om undantagstillstånd den 3 juni, sedan protesterna gått in på sin 36:e dag.

Förslaget följer på den nyligen antagna lagen 1732, som tog bort de restriktioner för militära insatser vid civila demonstrationer som infördes efter dödsskjutningarna i Sacaba och Senkata 2019, där 21 personer dödades och 180 skadades.

Ekonomisk kris i Bolivia

Bakgrunden är en djup ekonomisk kris.

Mitten-höger-politikern Paz tog över presidentposten i november 2025, efter mer än 20 år av socialistiskt styre, med löften om en mer marknadsvänlig politik.

För att pressa ner inflationen avskaffade han de dyra statliga drivmedelssubventionerna, vilket fördubblade bensinpriserna över en natt och utlöste landsomfattande protester.

ANNONS

Läs även: Gruvligt gräl: Påstådd teknikstöld skakar kritiska gruvor. Realtid

Ett senare förslag om landreform väckte ytterligare ilska bland bönder, samtidigt som kriget i Iran drev upp bränslepriserna.

Bolivias motsvarighet till LO, Central Obrera Boliviana, har kallat till massprotester.

En bred allians av bönder, gruvarbetare, lärare och grupper ur ursprungsbefolkningen kräver höjda löner, återinförda subventioner och presidentens avgång. Demonstranterna har upprättat fler än 100 vägspärrar, vilket orsakat brist på mat, bränsle och medicin. Nio personer har hittills dödats och hundratals gripits.