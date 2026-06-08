I över en månad har omfattande och delvis våldsamma protester mot regeringen lamslagit Bolivia. Oroligheterna väcker frågor kring landets enorma lithiumtillgångar, som anses strategiskt viktiga för den globala batteri- och elbilsindustrin.
Våldsamma protester kan leda till global råvarubrist
Parlamentet röstade under söndagen igenom en lag som ger president Rodrigo Paz möjlighet att införa undantagstillstånd och sätta in militären för att återta kontrollen och riva de vägspärrar som upprättats runtom i landet, rapporterar bland annat SVT.
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Paz lade fram lagförslaget om undantagstillstånd den 3 juni, sedan protesterna gått in på sin 36:e dag.
Förslaget följer på den nyligen antagna lagen 1732, som tog bort de restriktioner för militära insatser vid civila demonstrationer som infördes efter dödsskjutningarna i Sacaba och Senkata 2019, där 21 personer dödades och 180 skadades.
Ekonomisk kris i Bolivia
Bakgrunden är en djup ekonomisk kris.
Mitten-höger-politikern Paz tog över presidentposten i november 2025, efter mer än 20 år av socialistiskt styre, med löften om en mer marknadsvänlig politik.
För att pressa ner inflationen avskaffade han de dyra statliga drivmedelssubventionerna, vilket fördubblade bensinpriserna över en natt och utlöste landsomfattande protester.
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Ett senare förslag om landreform väckte ytterligare ilska bland bönder, samtidigt som kriget i Iran drev upp bränslepriserna.
Bolivias motsvarighet till LO, Central Obrera Boliviana, har kallat till massprotester.
En bred allians av bönder, gruvarbetare, lärare och grupper ur ursprungsbefolkningen kräver höjda löner, återinförda subventioner och presidentens avgång. Demonstranterna har upprättat fler än 100 vägspärrar, vilket orsakat brist på mat, bränsle och medicin. Nio personer har hittills dödats och hundratals gripits.
Kan få stora effekter utanför landets gränser
Krisen har också fått en utrikespolitisk dimension.
USA:s försvarsminister Pete Hegseth beskriver protesterna som ett kuppförsök och förklarade att Washington motsätter sig försök att avsätta regeringen.
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Förre presidenten Evo Morales fördömde i sin tur regeringens agerande och hävdade att utländska intressen riktar in sig på landets mineraltillgångar snarare än dess utveckling.
För kapitalmarknaden och batteriindustrin är just mineralfrågan central. Bolivia rymmer några av världens största lithiumresurser, däribland den väldiga Salar de Uyuni, men politisk instabilitet och återkommande social oro har gång på gång bromsat utvinningenm och landet har halkat efter grannländerna Argentina och Chile.
Utfallet av konflikten kan påverka inte bara Bolivias politiska framtid, utan också takten i utvecklingen av en av världens viktigaste outnyttjade lithiumregioner, skriver Mining.com.