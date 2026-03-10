Därför kan Iran-kriget dra ut på tiden

Sista möjligheten att teckna i Sveriges ledande importör av fritidsfordon

Kriget mellan Iran, USA och Israel väcker allt större oro för att utvecklas till ett långvarigt krig med globala konsekvenser.

Efter de inledande attackerna trodde många bedömare att striderna snabbt skulle leda till förhandlingar eller ett snabbt militärt avgörande.

I stället har situationen blivit mer låst, samtidigt som nervositeten ökar i flera av världens huvudstäder, skriver Oilprice.com i en analys.

Vill ha regimskifte

En central förklaring till dödläget är att parterna definierar seger på helt olika sätt. För den iranska ledningen handlar seger i första hand om att regimen överlever.

USA och Israel har däremot signalerat att målet är ett regimskifte eller att den nuvarande maktstrukturen i Iran bryts upp.

Denna grundläggande motsättning gör en förhandlad lösning betydligt svårare att nå.