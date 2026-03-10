Att nå en lösning med hjälp av förhandling ser svårt ut i kriget i Mellanöstern. Det är i alla fall slutsatsen i en ny analys.
Därför kan Iran-kriget dra ut på tiden
Kriget mellan Iran, USA och Israel väcker allt större oro för att utvecklas till ett långvarigt krig med globala konsekvenser.
Efter de inledande attackerna trodde många bedömare att striderna snabbt skulle leda till förhandlingar eller ett snabbt militärt avgörande.
I stället har situationen blivit mer låst, samtidigt som nervositeten ökar i flera av världens huvudstäder, skriver Oilprice.com i en analys.
Vill ha regimskifte
En central förklaring till dödläget är att parterna definierar seger på helt olika sätt. För den iranska ledningen handlar seger i första hand om att regimen överlever.
USA och Israel har däremot signalerat att målet är ett regimskifte eller att den nuvarande maktstrukturen i Iran bryts upp.
Denna grundläggande motsättning gör en förhandlad lösning betydligt svårare att nå.
Finns tecken på att det kan ta tid
Samtidigt finns det tecken på att båda sidor räknar med en utdragen konflikt.
Iranska ledare har visat liten vilja att återuppta diplomatiska samtal efter tidigare misslyckade förhandlingsförsök, medan Washington och Jerusalem fortsätter att betona militärt tryck som huvudstrategi.
Militäranalytiker varnar dock för att en strategi som främst bygger på flyganfall kan ha begränsad effekt.
Svår terräng
Historiska exempel visar att omfattande bombkampanjer sällan räcker för att uppnå politiska mål, särskilt när motståndaren är beredd att fortsätta striden trots stora förluster.
Ett möjligt nästa steg skulle vara en markinvasion, men en sådan operation skulle innebära stora risker.
Iran är ett geografiskt stort land med svår terräng, inklusive bergsområden som kan försvåra militära framryckningar.
Att förbereda en större invasion skulle dessutom ta lång tid och kräva omfattande resurser.
Riskerar att trappas upp
Om konflikten i stället fortsätter som ett luftkrig kan konsekvenserna ändå bli allvarliga. Iran skulle i ett sådant scenario kunna svara genom att angripa energiinfrastruktur i regionen.
Flera av världens största olje- och gasexportörer ligger inom räckhåll för iranska missiler och drönare, bland annat Saudiarabien, Qatar och Förenade Arabemiraten.
En sådan utveckling skulle kunna skapa en djup energikris med kraftigt stigande priser på olja och naturgas.
Effekterna skulle snabbt spridas till andra delar av ekonomin, eftersom många industrier är beroende av energiråvaror och petrokemiska produkter.
