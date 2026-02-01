USA:s tullar slår direkt mot priset på många av varorna som Amazon säljer. Ändå får AI förklara det stora varsel som bolaget presenterar bara veckor innan nästa kvartalsrapport.
Gick du på Amazons senaste bortförklaring?
Mest läst i kategorin
Iphones nya funktion gör PR-agenter vansinniga
Den nya generationen smartphones klarar av att automatiskt filtrera bort oönskade samtal. Det stör de som måste nå viktiga personer i jobbet. En ny funktion i Apples Iphone förändrar snabbt hur telefonsamtal hanteras – och väcker irritation bland inflytelserika personer inom politik, finans och nöjesindustrin. Med den automatiserade samtalsscreeningen, som infördes i samband med lanseringen …
Anthropic: Kodare presterar sämre när de använt AI
Vissa kan få det låta som att man är en bakåtsträvande idiot om man inte tar hjälp av generativ AI i alla delar av sitt arbete. Men nu går en av branschens största aktörer ut med en studie som visar på motsatsen. Den nya tekniken kan i själva verket hämma din förmåga att lära dig …
Sociala medier för AI-agenter: De pratar med varandra – utan oss
Det började som ett experiment tidigare i veckan. Några dagar senare kunde internet följa när 30 000 AI-agenter ”diskuterade” medvetande, irritation över människor och hur man bäst kringgår tekniska begränsningar. Välkommen till Moltbook – ett socialt nätverk där människor får läsa, men inte delta. I alla fall om man ska tro skaparen och entusiasterna. Plattformen …
Kapplöpningen om rymden: Så föds nästa biljonmarknad
Privata företag och återanvändbara raketer har revolutionerat rymdindustrin. Nu rustar både försvaret och kommersiella aktörer upp sina satsningar i en sektor som väntas överskrida en biljon dollar inom sex år. Rymdtransporter har blivit dramatiskt billigare under det senaste decenniet. Det visar en analys från brittiska investeringsföretaget Panmure Liberum, rapporterar MoneyWeek. Den tekniska utvecklingen med återanvändbara …
Nvidia granskas: kopplas till kinas militär
Nvidia hamnar i skottlinjen efter nya uppgifter om att bolaget ska ha hjälpt det kinesiska AI‑företaget DeepSeek att finslipa sina modeller. Enligt dokument som den amerikanska kongressens Kina-kommitté tagit del av ska bolaget ha hjälpt det kinesiska AI‑företaget DeepSeek att effektivisera sina modeller, rapporterar Reuters. Modellerna ska senare ha använts av Kinas militär. DeepSeeks genombrott …
ANALYS Genom ett mail råkade en av Amazons chefer läcka att 16 000 medarbetare omfattas av ännu ett stort varsel. Nu har bolaget bekräftat varslet och angett vår tids favoritförklaring.
Satsningar på artificiell intelligens.
Det är sant att bolaget plöjer ner hundratals miljarder dollar i AI-projekt. Men det ska inte blandas ihop med att AI faktiskt tar personalens jobb. Däremot är det ett narrativ som techjättar som Amazon gärna vill att marknaden ska fastna för.
Inte minst för att undvika en oönskad dust med Vita huset. Amazons exponering mot Donald Trumps tullpolitik har varit känd hela tiden. Att skylla stora varsel på tullar skulle sannolikt leda till riktigt usel stämning.
Läs även:
Glöm det – skilsmässa från USA är omöjligt i praktiken
Det här är en analys och åsikterna som framkommer är skribentens och återspeglar inte nödvändigt redaktionens uppfattning.
Ett globalt skådespel
Överdrifter i form av såväl optimistiska som dystopiska utspel är en grundpelare i teknikindustrin. Teknikmiljardärer vill gärna att vi ska tro att den senaste generationens teknik är så kraftfull att vi inte kommer att känna igen morgondagen.
Än så länge lyser sådana genombrott med sin frånvaro. Vissa yrar gärna om att vi nått människoliknande intelligens redan nu, bara för att deras AI-assistenter går bananas på ett eget socialt nätverk.
Verkligheten bekräftar inte farhågorna. Inte ens i branscher som sägs vara särskilt utsatta för effektiviseringar till följd av generativ AI.
Sedan genombrottet för ChatGPT har över tre miljoner så kallade ”white collar jobs” tillkommit i USA, medan tillväxten av ”blue collar jobs” legat i princip stilla.
Men den som vill bygga en stark och gripande berättelse runt ny teknik behöver överdrifter som skrämmer och berör. Därför upprepas klyschor och varningar om artificiell intelligens.
Amazon visar hur narrativet kan användas för att vända ett stort varsel till en nyhet om satsningar på AI.
Senaste nytt
Persondata, KYC och betalningar: vad du bör kräva av den digitala plattform du väljer
Historiskt tredje kvartal för det noterade guldbolaget: Akobo Minerals tar klivet in i lönsamhet
Tullar snarare än AI
Det är inte konstigt att Amazon väljer att knyta sitt stora varsel till bolagets svindlande investeringar i AI. Men deras varsel sammanfaller också med utmaningar kopplat till ökade kostnader för import.
”Man börjar se hur en del av tullarna smyger sig in i vissa priser, på vissa varor”, säger bolagets vd Andy Jassey enligt KCRA. ”Vissa säljare väljer att föra över de högre kostnaderna på konsumenterna genom högre priser, andra väljer att absorbera dem för att driva efterfrågan, och några gör något däremellan.”
För ett bolag som Amazon, där låga priser är centrala för affärsmodellen, spelar det förstås roll. Amazon har nyligen haft möten med underleverantörer för att prata om priserna, enligt Reuters.
Att prata om tullarnas negativa inverkan på verksamheten eller på konsumenterna är politiskt känsligt. Vita huset vill inte vill veta av några negativa utspel om hur tullar slår mot amerikanska priser.
Trots att det redan är belagt att amerikanska konsumenter betalar 93 procent av tullarna. Tur då för Amazon att ”AI” finns där som den perfekta bortförklaringen när tullarna påverkar verksamheten.
Inte bara Amazon
En vecka innan Q4-rapporten är jag helt säker på att Amazon är nöjda med att media i mångt och mycket svalde förklaringen av det senaste stora varslet.
Men problemet är långt mycket större än Amazon.
Obekräftade och lösryckta påståenden om AI har dominerat det offentliga samtalet i flera år. Domedagsprofeter och evangelister har kunnat säga i princip vad som helst och det har fått viral spridning utan någon större faktagranskning.
Kritiska röster som inte passar in i det hysteriska narrativet får mindre plats.
Berättandet från techjättarna har varit i princip entydigt. Den nya AI-tekniken kommer att förändra allt och det kommer att gå så fort att den industriella revolutionen inte ens är en relevant jämförelse. Men när man pratar med och lyssnar på mer jordnära AI-forskare blir bilden en helt annan.
Jag erkänner villigt att jag, som jobbar med skrivande, också har oroat mig över hur AI ska förändra mitt liv. Att jag försökt förstå vilken värld min dotter kommer att möta om maskiner tar alla jobb samtidigt som amerikanska jättar äger maskinerna.
Men i dag är jag mer övertygad om att vi lever i ett av vår tids största PR-trick, där bolag som Amazon spelar sin roll med bravur.
Vi borde prata mer om hur AI-jättarna förstör miljön, hur AI gör oss dummare och hur väl AI-agenter lämpar sig för att sabba demokratin. Istället har vi fastnat i teoretiska användningsområden och ett tjat om ”generell intelligens”, något som inte ens transformerteknikens grundare ser som en möjlighet.
Och det är, i ärlighetens namn, inte så konstigt. Världen har investerat tusentals miljarder dollar i den nya tekniken. Då är det inte kul att prata om undermåliga resultat och nattsvarta baksidor.
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.