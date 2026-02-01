Gick du på Amazons senaste bortförklaring?

ANALYS Genom ett mail råkade en av Amazons chefer läcka att 16 000 medarbetare omfattas av ännu ett stort varsel. Nu har bolaget bekräftat varslet och angett vår tids favoritförklaring.

Satsningar på artificiell intelligens.

Det är sant att bolaget plöjer ner hundratals miljarder dollar i AI-projekt. Men det ska inte blandas ihop med att AI faktiskt tar personalens jobb. Däremot är det ett narrativ som techjättar som Amazon gärna vill att marknaden ska fastna för.

Inte minst för att undvika en oönskad dust med Vita huset. Amazons exponering mot Donald Trumps tullpolitik har varit känd hela tiden. Att skylla stora varsel på tullar skulle sannolikt leda till riktigt usel stämning.

Ett globalt skådespel

Överdrifter i form av såväl optimistiska som dystopiska utspel är en grundpelare i teknikindustrin. Teknikmiljardärer vill gärna att vi ska tro att den senaste generationens teknik är så kraftfull att vi inte kommer att känna igen morgondagen.

Än så länge lyser sådana genombrott med sin frånvaro. Vissa yrar gärna om att vi nått människoliknande intelligens redan nu, bara för att deras AI-assistenter går bananas på ett eget socialt nätverk.

Verkligheten bekräftar inte farhågorna. Inte ens i branscher som sägs vara särskilt utsatta för effektiviseringar till följd av generativ AI.

Sedan genombrottet för ChatGPT har över tre miljoner så kallade ”white collar jobs” tillkommit i USA, medan tillväxten av ”blue collar jobs” legat i princip stilla.

Men den som vill bygga en stark och gripande berättelse runt ny teknik behöver överdrifter som skrämmer och berör. Därför upprepas klyschor och varningar om artificiell intelligens.

Amazon visar hur narrativet kan användas för att vända ett stort varsel till en nyhet om satsningar på AI.