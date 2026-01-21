Myten spricker: De betalar 96 procent av tullarna

När president Donald Trump i april 2025 rullade ut sina omfattande tullar under parollen ”Liberation Day”, var retoriken kraftfull. Världen skulle tvingas betala för decennier av vad presidenten beskrev som ekonomisk plundring av USA.

Men nu, nästan ett år senare, punkteras myten om vem som står bakom tullmiljarderna som Vita huset skryter om.

Läs även:

Handelsbanken: Trump enda hotet mot svensk ekonomi. Dagens PS

Amerikaner betalar för tullarna

Visst klirrar det i statskassan. Fram till november i fjol hade tullarna genererat över 236 miljarder dollar, en kraftig ökning mot tidigare år, rapporterar AP. Men i det stora hela är miljardregnet bara en rännil av federala regeringens totala intäkter. Siffrorna punkterar därmed effektivt presidentens löfte om att tullintäkter skulle kunna ersätta den statliga inkomstskatten eller finansiera de utlovade ’bonuscheckarna’ till amerikanska hushåll.”

En ny studie från det tyska forskningsinstitutet Kiel Institute har analyserat över 25 miljoner leveransposter till ett värde av närmare 4 biljoner dollar. Resultatet visar att hela 96 procent av tullkostnaderna landar direkt hos amerikanska importörer och konsumenter, skriver Fortune.

Forskarna konstaterar att utländska exportörer endast absorberar drygt 4 procent av tullbördan. Istället för att sänka sina priser har de antingen höjt dem eller styrt om sin export till andra marknader.

Julian Hinz, forskningschef vid Kiel Institute, beskriver systemet som en dold konsumtionsskatt för den amerikanska befolkningen, skriver Time.

ANNONS

Det bekräftar det som de flesta ekonomer har sagt från början. Tullarna är i praktiken en skatt på konsumtion. Amerikanska importörer och konsumenter tar smällen.