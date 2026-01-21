21 jan. 2026

Myten spricker: De betalar 96 procent av tullarna

Tullarna slår mot vanliga konsumenter i USA
Det är framför allt amerikanska konsumenter som betalar för tullarna. (Kollage: Billion Photos / Getty Images)
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 21 jan. 2026Publicerad: 21 jan. 2026

Löftet var tydligt: Andra länder skulle betala för att få tillträde till den amerikanska marknaden. Men en ny, omfattande studie visar att miljarderna från tullarna har hämtats från helt andra fickor än vad som utlovats.

När president Donald Trump i april 2025 rullade ut sina omfattande tullar under parollen ”Liberation Day”, var retoriken kraftfull. Världen skulle tvingas betala för decennier av vad presidenten beskrev som ekonomisk plundring av USA.

Men nu, nästan ett år senare, punkteras myten om vem som står bakom tullmiljarderna som Vita huset skryter om.

Amerikaner betalar för tullarna

Visst klirrar det i statskassan. Fram till november i fjol hade tullarna genererat över 236 miljarder dollar, en kraftig ökning mot tidigare år, rapporterar AP. Men i det stora hela är miljardregnet bara en rännil av federala regeringens totala intäkter. Siffrorna punkterar därmed effektivt presidentens löfte om att tullintäkter skulle kunna ersätta den statliga inkomstskatten eller finansiera de utlovade ’bonuscheckarna’ till amerikanska hushåll.”

En ny studie från det tyska forskningsinstitutet Kiel Institute har analyserat över 25 miljoner leveransposter till ett värde av närmare 4 biljoner dollar. Resultatet visar att hela 96 procent av tullkostnaderna landar direkt hos amerikanska importörer och konsumenter, skriver Fortune.

Forskarna konstaterar att utländska exportörer endast absorberar drygt 4 procent av tullbördan. Istället för att sänka sina priser har de antingen höjt dem eller styrt om sin export till andra marknader.

Julian Hinz, forskningschef vid Kiel Institute, beskriver systemet som en dold konsumtionsskatt för den amerikanska befolkningen, skriver Time.

Det bekräftar det som de flesta ekonomer har sagt från början. Tullarna är i praktiken en skatt på konsumtion. Amerikanska importörer och konsumenter tar smällen.

Sverige i ”torktumlaren”

Men även om det är amerikaner som betalar tullmiljarderna slår effekterna även hårt mot svensk ekonomi. Medan EU-snittet för exportminskning stannade på 3,5 procent, rasade den svenska exporten till USA med hela 16 procent under slutet av 2025.

Enligt Per Altenberg på Kommerskollegium beror raset på Sveriges tunga tonvikt på motorfordon, en sektor som drabbats av särskilt höga tullmurar, rapporterar SVT.

Anna Stellinger, internationell chef på Svenskt Näringsliv, beskriver för SVT situationen som en ”torktumlare” för handelspolitiken. Osäkerheten har fått stora svenska aktörer att vackla; medan Volvo tvingas flytta tillverkning till USA, väljer andra att helt lämna marknaden för mer förutsägbara regioner.

Det visar med stor tydlighet hur viktigt stabilitet och regelefterlevnad är för att bygga en attraktiv marknad.

Priset för Grönland

Under de senaste veckorna har tullvapnet även blivit ett utrikespolitiskt påtryckningsmedel, och ett helt nytt handelskrig hotar.

Efter att USA:s plan på att ta över Grönland mött motstånd har Donald Trump aviserat nya tullar på 10 procent mot bland annat Sverige och Danmark, med hot om höjningar till 25 procent om ingen affär görs.

Trots att tullarna marknadsförts som ett verktyg för att stärka inhemsk industri, visar verkligheten på motsatsen. USA har förlorat omkring 60 000 jobb inom tillverkning sedan införandet.

Det skulle kunna vara en dyrköpt läxa där varken jobb eller utländska pengar har materialiserats enligt plan. Istället är det konsumenten som står kvar med notan för dyrare elektronik, fordon och livsmedel.

Nu återstår det att se om Vita huset anser sig ha råd att pressa både sina allierade och den egna befolkningen med smärtsamma tullar.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
KonsumtiontullarUSA
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.

