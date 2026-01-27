AI-nätverk nytt hot mot det svenska valet

Kontot ser äkta ut. Resonemangen verkar mänskliga. Omfattningen är nästan obegränsad. Ett nytt troll har kommit till nätet och det ser ut och låter precis som oss.

I en ny analys varnar forskarna Daniel Thilo Schroeder, Jonas R. Kunst och Gary Marcus för att demokratin står inför ett nytt hot.

Nu kan AI ”fejka majoriteter”, som författarna uttrycker det. Om det får fortsätta utan skarpa åtgärder varnar man för att demokratin kommer att glida oss ur händerna.

Hotar valet

Till skillnad från äldre botnät, som mest spammade identiska budskap, kan dagens AI-svärmar uppträda som levande sociala organismer. De använder unika formuleringar, anpassar tonläge efter målgruppen och bygger trovärdighet över tid.

Det finns redan konkreta fall. Sommaren 2024 slog USA:s justitiedepartement ut ett Rysslandskopplat botnätverk med nära tusen konton som utgav sig för att vara amerikanska medborgare.

Samtidigt visar en forskningsgenomgång från 2025 att omkring var femte aktör i större digitala samtal redan är en AI-bot.

Effekten blir vad forskarna kallar ett ”syntetiskt konsensus”: uppfattningen att ”alla tycker så här”, trots att åsikten i själva verket drivs av en enda operatör bakom tusentals digitala masker.

Aktörer med tillgång till bot-svärmar kan driva agendor, splittra och blåsa upp missnöje när det passar.

Trollfabriker får med andra ord helt nya vapen till sina arsenaler. Det finns inte mycket som hindrar olika krafter från att använda tekniken för att öka sin påverkan på det svenska valet.