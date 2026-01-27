Kontorsjobben är inte på väg ut – trots AI

Oro för att artificiell intelligens ska slå undan benen för miljontals kontorsjobb har tilltagit i takt med att tekniken snabbt förbättras.

Företrädare för finanssektorn och techindustrin har varnat för omfattande jobbförluster, särskilt bland kvalificerade tjänstemannayrken.

Men utvecklingen på arbetsmarknaden pekar hittills i en annan riktning. Snarare än att ersätta kontorsjobben tycks AI förändra dem – ofta på ett fördelaktigt sätt för den anställde, skriver The Economist.

Stark löneutveckling

Sedan slutet av 2022 har antalet kvalificerade tjänstemannajobb i USA, ofta kallade white collar jobs på engelska, ökat med omkring tre miljoner, samtidigt som arbetaryrken legat still.

Även yrken som ofta nämns som särskilt utsatta för automatisering har vuxit kraftigt, däribland mjukvaruutvecklare, juristassistenter och specialiserade läkare.

Löneutvecklingen har varit fortsatt stark, med stigande reallöner inom både professionella tjänster och administrativa yrken. Skillnaden i lön mellan tjänstemän och arbetare har dessutom ökat ytterligare.