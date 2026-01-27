27 jan. 2026

Realtid
MISSA INTE:

”Det är ofta chefen som dricker mest”

Realtid.se
Karriär & ledarskap

Kontorsjobben är inte på väg ut – trots AI

ai
Att AI skulle göra kontorsjobben överflödiga finns det än så länge inga tecken på, menar flera experter. (Foto: Charlie Neibergall/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 27 jan. 2026Publicerad: 27 jan. 2026

Det finns en överdriven skräck för att AI ska ta jobb från kontorsanställda. Det menar tidskriften The Economist som har tittat närmare på statistiken.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Oro för att artificiell intelligens ska slå undan benen för miljontals kontorsjobb har tilltagit i takt med att tekniken snabbt förbättras.

Företrädare för finanssektorn och techindustrin har varnat för omfattande jobbförluster, särskilt bland kvalificerade tjänstemannayrken.

Men utvecklingen på arbetsmarknaden pekar hittills i en annan riktning. Snarare än att ersätta kontorsjobben tycks AI förändra dem – ofta på ett fördelaktigt sätt för den anställde, skriver The Economist.

Stark löneutveckling

Sedan slutet av 2022 har antalet kvalificerade tjänstemannajobb i USA, ofta kallade white collar jobs på engelska, ökat med omkring tre miljoner, samtidigt som arbetaryrken legat still.

Även yrken som ofta nämns som särskilt utsatta för automatisering har vuxit kraftigt, däribland mjukvaruutvecklare, juristassistenter och specialiserade läkare.

Löneutvecklingen har varit fortsatt stark, med stigande reallöner inom både professionella tjänster och administrativa yrken. Skillnaden i lön mellan tjänstemän och arbetare har dessutom ökat ytterligare.

ANNONS

Liknande mönster har synts tidigare

ANNONS

Mönstret följer tidigare tekniksprång. När datoriseringen tog fart under 1980-talet fanns liknande farhågor om massarbetslöshet.

I praktiken automatiserades främst rutinuppgifter, medan yrkesrollerna i stort sett bestod men förändrades.

Produktiviteten ökade och mänskligt arbete flyttades mot analys, omdöme och ansvarstagande. Resultatet blev fler kontorsjobb, inte färre, påpekar The Economist.

Svårt att automatisera roller helt

Samma dynamik tycks nu gälla för AI. Tekniken är kraftfull men ojämn, och klarar sällan hela yrkesroller på egen hand.

I stället sänker den kostnaden för enskilda kognitiva moment, såsom textproduktion, informationsinhämtning och standardiserad analys.

Det gynnar roller som kombinerar teknisk kompetens med samordning, problemlösning och beslutsfattande.

Projektledare, säkerhetsspecialister och analytiker hör till de snabbast växande yrkesgrupperna.

ANNONS

Nya yrken växer fram

Samtidigt krymper mer rutinpräglade kontorsjobb. Administrativa tjänster och enklare handläggarroller har minskat tydligt, en trend som förstärks av AI.

Nya yrken växer dock fram parallellt, ofta utan etablerade titlar, kopplade till AI-implementering, systemdesign och avancerad analys.

Utvecklingen innebär omställningskrav, särskilt för dem vars arbetsuppgifter är lättast att automatisera. Men sammantaget pekar data på en gradvis omformning snarare än ett sammanbrott, enligt experter.

Läs mer: Dollarns grepp lossnar – investerare litar inte på USA. Dagens PS

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
AIJobbUSA
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS