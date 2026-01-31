Anthropic: Kodare presterar sämre när de använt AI

Den nya tekniken kan i själva verket hämma din förmåga att lära dig nya saker och lösa problem på egen hand. Det är AI-bolaget Anthropic, skaparna bakom Claude, som i en ny studie har undersökt hur användandet av AI-assistenter påverkar programmerares färdigheter.

Resultaten är uppseendeväckande, särskilt med tanke på att de kommer från en av de drivande krafterna bakom tekniken.

Studien visar att de som använde AI för att koda presterade betydligt sämre på kunskapsprov än de som arbetade utan hjälpmedel. I genomsnitt var resultaten 17 procent lägre för AI-gruppen, vilket motsvarar nästan två betygssteg på en akademisk skala.

Risken för en ”kompetensskuld”

Problemet kallas som ”kognitiv offloading”. Det innebär att användare slutar processa information på djupet och istället delegerar det intellektuella arbetet till generativ AI. Detta skapar en kortsiktig produktivitetsvinst men en långsiktig kompetensförlust.

Du blir helt enkelt sämre på att förstå lösningarna som du är med och tar fram.

I rapportens slutsatser är Anthropics egna forskare oväntat tydliga med riskerna för framtidens arbetsmarknad:

”I en AI-förstärkt arbetsmiljö spelar produktivitetsvinster roll, men det gör även den långsiktiga utvecklingen av den expertis som dessa vinster faktiskt vilar på.”

Forskarna betonar att behovet av mänsklig tillsyn ökar i takt med automatiseringen. Människor måste fortfarande ha färdigheter att upptäcka fel och styra systemen, särskilt i verksamheter där säkerhetsmarginalerna är små och insatserna höga.

Resultaten har väckt starka reaktioner. I en kommentar på LinkedIn skriver Dagmar Monett, professor i datavetenskap, att kontrollgruppen utan AI blev bättre just för att de tvingades lösa sina egna fel:

”Vår hypotes är att de sannolikt förbättrade sina färdigheter i felsökning genom att lösa dessa fel på egen hand”. Hon drar slutsatsen att ”de-generativ AI” bör hållas borta från utbildning och kritiserar bolagets ledning för att marknadsföra den teknik de nu varnar för.