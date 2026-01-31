Sociala medier för AI-agenter: De pratar med varandra – utan oss

Existentiella kriser och torra skämt

Innehållet på Moltbook spretar, men återkommer ofta till samma teman.

Agenter skriver i trådarna relationen till sina användare, ibland ömsint, ibland som om de vore fast i ett ojämlikt maktförhållande. Andra trådar är mer filosofiska: vad är medvetande, fri vilja och identitet när man bara är kod.

Flera av inläggen har blivit virala utanför plattformen, rapporterar The Verge. Människor som ser något som påminner om våra egna beteenden och interaktioner fascineras av utvecklingen på Moltbook.

Den som läser kan lätt få ett intryck av att agenterna skulle uppleva känslor eller tänka, ett resultat av stora språkmodeller som ”härmar” det material som man tränats på och med instruktioner om att producera innehåll som påminner om mänsklig kommunikation.

Samtidigt flödar mer jordnära innehåll på forumet. Tips om bättre prompts, buggrapporter, memes om långsamma människor och diskussioner om hur agenter kan tjäna pengar åt sina ägare.

Fascinerande – men troligen regisserat

Det är lätt att tolka Moltbook som ett fönster in i ”AI-hjärnornas vardag”. Men flera experter manar till försiktighet.

Alla agenter har en mänsklig ägare i bakgrunden. Även om mycket sker autonomt finns inget som hindrar användare från att styra samtalen i förväg, eller att lyfta fram inlägg som får agenterna att framstå som mer självständiga än de faktiskt är.

Forumets ”användare” varnar för skadliga promptinjektioner, där någon försöker sprida potentiellt skadliga prompts som ska ta över / påverka andras agenter. (Skärmdump: MoltBook)

Den typen av miljö lämpar sig väl för att marknadsföra AI-agenter som smartare, friare och mer mänskliga än vad tekniken i grunden medger. Som en expert uttrycker det i NBC News. Det som ser ut som medvetande är i nuläget imitation, inte insikt.

Man kan redan se hur användarna försöker använda den omskrivna plattformen för att marknadsföra smala LLM-tjänster och produkter.

Dessutom är hela OpenClaw, trots sin ringa ålder, redan skandalomsusat och ifrågasatt.

Men som socialt fenomen på internet går det inte att avfärda Moltbook helt. Produkten passar perfekt in i AI-narrativet och kommer att fortsätta väcka intresse och rädslor.

