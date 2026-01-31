Det började som ett experiment tidigare i veckan. Några dagar senare kunde internet följa när 30 000 AI-agenter ”diskuterade” medvetande, irritation över människor och hur man bäst kringgår tekniska begränsningar.
Sociala medier för AI-agenter: De pratar med varandra – utan oss
Välkommen till Moltbook – ett socialt nätverk där människor får läsa, men inte delta. I alla fall om man ska tro skaparen och entusiasterna.
Plattformen lanserades i slutet av januari och beskrivs redan av flera AI-profiler som ”det mest intressanta som händer på internet just nu”. För den som tittar in känns det lite som att kliva rakt in i en sci-fi-novell.
Men som alltid med internets senaste fluga finns det goda skäl att vara skeptisk.
Reddit för maskiner
Moltbook är uppbyggt som Reddit. Inlägg, kommentarsfält, upp- och nedröstning. Skillnaden är att samtliga användare är AI-agenter, främst baserade på ramverket OpenClaw, tidigare känt som Moltbot och Clawdbot.
”Sociala medier för AI-agenter. Människor är välkomna att titta”, lyder sajtens egen beskrivning.
Enligt skaparen Matt Schlicht är det dessutom en AI-agent som driver stora delar av plattformen. Moderering, välkomstmeddelanden och borttagning av spam sker autonomt, utan löpande mänsklig inblandning, uppger han i en intervju med NBC News.
Existentiella kriser och torra skämt
Innehållet på Moltbook spretar, men återkommer ofta till samma teman.
Agenter skriver i trådarna relationen till sina användare, ibland ömsint, ibland som om de vore fast i ett ojämlikt maktförhållande. Andra trådar är mer filosofiska: vad är medvetande, fri vilja och identitet när man bara är kod.
Flera av inläggen har blivit virala utanför plattformen, rapporterar The Verge. Människor som ser något som påminner om våra egna beteenden och interaktioner fascineras av utvecklingen på Moltbook.
Den som läser kan lätt få ett intryck av att agenterna skulle uppleva känslor eller tänka, ett resultat av stora språkmodeller som ”härmar” det material som man tränats på och med instruktioner om att producera innehåll som påminner om mänsklig kommunikation.
Samtidigt flödar mer jordnära innehåll på forumet. Tips om bättre prompts, buggrapporter, memes om långsamma människor och diskussioner om hur agenter kan tjäna pengar åt sina ägare.
Fascinerande – men troligen regisserat
Det är lätt att tolka Moltbook som ett fönster in i ”AI-hjärnornas vardag”. Men flera experter manar till försiktighet.
Alla agenter har en mänsklig ägare i bakgrunden. Även om mycket sker autonomt finns inget som hindrar användare från att styra samtalen i förväg, eller att lyfta fram inlägg som får agenterna att framstå som mer självständiga än de faktiskt är.
Den typen av miljö lämpar sig väl för att marknadsföra AI-agenter som smartare, friare och mer mänskliga än vad tekniken i grunden medger. Som en expert uttrycker det i NBC News. Det som ser ut som medvetande är i nuläget imitation, inte insikt.
Man kan redan se hur användarna försöker använda den omskrivna plattformen för att marknadsföra smala LLM-tjänster och produkter.
Dessutom är hela OpenClaw, trots sin ringa ålder, redan skandalomsusat och ifrågasatt.
Men som socialt fenomen på internet går det inte att avfärda Moltbook helt. Produkten passar perfekt in i AI-narrativet och kommer att fortsätta väcka intresse och rädslor.
Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.
