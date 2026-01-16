17 jan. 2026

AI-forskaren: "Vi har redan börjat nyktra till"

Pontus Wärnestål
Edvard Lundkvist
Uppdaterad: 16 jan. 2026Publicerad: 16 jan. 2026

När ChatGPT slog igenom 2022 följdes det av tvärsäkra prognoser. Artificiell generell intelligens runt hörnet. Massarbetslöshet inom några år. Hur ser facit ut i dag?

”Facit är att det inte blev så”, säger Pontus Wärnestål, forskare vid Högskolan i Halmstad och senior designer vid Ambition.

Varken människoliknande generell intelligens eller en total omkullkastning av arbetsmarknaden är nära, menar han. I stället har tekniken börjat förändra arbetsuppgifter och arbetssätt, snarare än att radera hela yrken.

”Blaskig vinter” nästa anhalt för AI

Affärslogiken bakom överdrifterna

Varför blev löftena så stora? En del aktörer tror säkert på dem, men Wärnestål pekar också på en annan förklaring.

”Det finns en tydlig affärslogik. Om du laddar din produkt med enormt framtidsvärde så ökar värderingen.”

Det har skapat en hajp där begränsningar och risker hamnat i skymundan, samtidigt som investeringar och förväntningar skruvats upp.

Baksidorna man helst undviker

Listan över problem är lång. Hallucinationer, att språkmodeller ger självsäkra men felaktiga svar, är numera välkända. Mindre uppmärksammat är energiförbrukningen, vattenåtgången och beroendet av stora, ofta fossilberoende datacenter.

”Det pratas inte heller mycket om att man utnyttjar arbetskraft i globala syd för att annotera data så att modellerna ska fungera bättre och vara säkrare”, säger Wärnestål.

Han lyfter även mer långsiktiga risker. Att samhällen blir beroende av ett fåtal amerikanska techbolag och att andra språk trängs undan när engelska dominerar träningsmaterialet. Det kan påverka språk, identitet och kultur.

Från AI-hajp till vardagsverktyg

Trots kritiken tror Wärnestål inte att språkmodellerna är en parentes. Men han tror att vi har börjat se bortom de största överdrifterna.

”Vi har redan börjat nyktra till. LLM:er kommer inte att ge AGI, men de kommer att bli standard i textbaserade verktyg.”

Utvecklingen påminner om databaser, som en gång var ett AI-forskningsområde men i dag är självklar infrastruktur.

Språkmodellerna kommer sannolikt att försvinna in i bakgrunden samtidigt som något nytt, ännu odefinierat, tar över rollen som nästa stora AI-löfte.

AIIntervju
Edvard Lundkvist
Edvard Lundkvist

Edvard Lundkvist redaktionschef på Dagens PS och en nyfiken ekonomijournalist som bevakar råvarumarknaden och makroekonomin. Tips och kommentarer på det jag har skrivit mottages med öppna armar.

