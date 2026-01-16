AI-forskaren: "Vi har redan börjat nyktra till"

Baksidorna man helst undviker

Listan över problem är lång. Hallucinationer, att språkmodeller ger självsäkra men felaktiga svar, är numera välkända. Mindre uppmärksammat är energiförbrukningen, vattenåtgången och beroendet av stora, ofta fossilberoende datacenter.

”Det pratas inte heller mycket om att man utnyttjar arbetskraft i globala syd för att annotera data så att modellerna ska fungera bättre och vara säkrare”, säger Wärnestål.

Han lyfter även mer långsiktiga risker. Att samhällen blir beroende av ett fåtal amerikanska techbolag och att andra språk trängs undan när engelska dominerar träningsmaterialet. Det kan påverka språk, identitet och kultur.

Från AI-hajp till vardagsverktyg

Trots kritiken tror Wärnestål inte att språkmodellerna är en parentes. Men han tror att vi har börjat se bortom de största överdrifterna.

”Vi har redan börjat nyktra till. LLM:er kommer inte att ge AGI, men de kommer att bli standard i textbaserade verktyg.”

Utvecklingen påminner om databaser, som en gång var ett AI-forskningsområde men i dag är självklar infrastruktur.

Språkmodellerna kommer sannolikt att försvinna in i bakgrunden samtidigt som något nytt, ännu odefinierat, tar över rollen som nästa stora AI-löfte.

