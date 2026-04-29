Felbehandlingar, försvunna remisser och fördröjd hantering av hjärtstopp. Uppdrag granskning har kartlagt hundratals avvikelser kopplade till journalsystemet Cosmic och funnit sju dödsfall där systemet pekas ut som en bidragande faktor.
Flera dödsfall kopplas till journalsystem
Enligt SVT:s Uppdrag granskning har redaktionen granskat rapporter om brister i Cosmic sedan hösten 2024, då systemet började införas i de nio så kallade Sussa-regionerna.
Av totalt 3 210 avvikelser där Cosmic omnämns bedöms 646 ha en tydlig koppling till systemet.
Krasch under hjärtstopp
I ett av de sju dödsfallen fick en patient hjärtstopp, samtidigt som journalsystemet kraschade.
Sjukvårdspersonalen kunde inte logga in och saknade därmed tillgång till patientens journal i det akuta skedet.
”Det blir en gissningslek i den akuta situationen kring patientens tillstånd, som verkligen inte kan anses tillfredsställande ur medicinsk synpunkt. Det handlar ju om sekunder när det gäller hjärtstopp och att då ett datasystem ska krångla”, säger Daniel Svedin, läkare vid Falu lasarett, till Uppdrag granskning.
Patientens liv bedöms i avvikelserapporteringen ändå inte ha kunnat räddas, men händelsen beskrivs som ”ett alarmerande exempel på hur skört det är i akuta situationer”.
Felbehandling och försenat besök
I ett annat fall avled en 40-årig patient med buksmärtor efter felbehandling.
Läkaren kände inte till att patienten led av en ovanlig sjukdom.
I den efterföljande Lex Maria-utredningen konstateras enligt Uppdrag granskning att anteckningar i Cosmic ”hamnar fel” och att systemet inte går att följa i kronologisk ordning.
Ett tredje fall rör en kvinna med bråck på stora kroppspulsådern, som kallades till läkarbesök två veckor senare än planerat och hann avlida före operation.
Cambio avvisar kritiken
Vd Rami Avidan för företaget Cambio som ligger bakom Cosmic, skriver i ett mejl till Uppdrag granskning att patientsäkerhet är högsta prioritet och att bolaget inte tagit emot information som pekar ut fel i Cosmic som dödsorsak.
Cosmic används i dag i 17 av landets 21 regioner och har utvecklats av Cambio, som sedan 2018 ägs av det Bahrain-baserade investmentbolaget Investcorp.