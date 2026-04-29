Flera dödsfall kopplas till journalsystem

Enligt SVT:s Uppdrag granskning har redaktionen granskat rapporter om brister i Cosmic sedan hösten 2024, då systemet började införas i de nio så kallade Sussa-regionerna.

Av totalt 3 210 avvikelser där Cosmic omnämns bedöms 646 ha en tydlig koppling till systemet.

Krasch under hjärtstopp

I ett av de sju dödsfallen fick en patient hjärtstopp, samtidigt som journalsystemet kraschade.

Sjukvårdspersonalen kunde inte logga in och saknade därmed tillgång till patientens journal i det akuta skedet.

”Det blir en gissningslek i den akuta situationen kring patientens tillstånd, som verkligen inte kan anses tillfredsställande ur medicinsk synpunkt. Det handlar ju om sekunder när det gäller hjärtstopp och att då ett datasystem ska krångla”, säger Daniel Svedin, läkare vid Falu lasarett, till Uppdrag granskning.

Patientens liv bedöms i avvikelserapporteringen ändå inte ha kunnat räddas, men händelsen beskrivs som ”ett alarmerande exempel på hur skört det är i akuta situationer”.