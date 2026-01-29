Världens svåraste skilsmässa: Därför kan vi inte lämna USA

Vi har byggt in USA i vår ryggrad

Det är här verkligheten hinner ikapp känslorna. Föreställ dig den värsta tänkbara skilsmässan, där precis alla omständigheter samverkar för att skapa en separation från helvetet. Ännu svårare skulle det vara för oss att bryta med USA.

Det handlar inte om den typ av förhållande man lämnar bara för att tålamodet tar slut. Vårt beroende går djupt. Försvaret, den digitala infrastrukturen och ekonomin.

Vi pratar om en total låsning. Att bryta sig loss skulle kräva en omställning av historiska proportioner. Den skulle ta tid. Och den skulle bli dyr.

Ingen vill ta notan

Kriget i Ukraina har redan bevisat vår bristande benägenhet att ställa om. Trots annekteringen av Krim 2014 fortsatte EU-länder att köpa rysk energi i ett decennium. Då är rysk gas ändå en råvara som går att byta ut. USA-beroendet är på en helt annan nivå.

Nya handelsavtal, satsningar på egen digital infrastruktur och bygget av ett europeiskt försvar är viktiga steg mot ett oberoende. Men i närtid finns det inte många som är beredda att betala priset för en snabb omställning.

Varken företag eller stater vill ta den notan.

ANNONS

Myrsteg mot frihet

När vi inte kan skilja oss från USA tvingas vi att satsa på oss själva. I alla fall om vi ska ha någon chans till frihet i framtiden. Istället för ett abrupt slut får vi räkna med myrsteg.

Om det tog oss 13 år att bli kvitt importerad rysk energi, kommer europeisk självständighet från USA att ta betydligt längre tid.

Fördelen är att vägen till oberoendet kommer att bana väg för nya europeiska industrier. Ett tydligt exempel:

Genom att satsa en bråkdel av de pengar som i dag går till amerikanska hyperscalers skulle vi skapa tiotusentals jobb i en ny europeisk molnindustri. På sikt skulle den bli mycket större än så.

Istället för att fokusera på en smärtsam separation kommer vi att behöva satsa på oss själva. Och på andra relationer, bortom USA. Ett självständigt Europa med många goda vänner är sannolikt vår bästa chans till en jämlik och hälsosam transatlantisk relation.

Att erkänna att man är beroende är första steget för att bryta det. Nu får vi se om vi har beslutsamheten som krävs för att ta oss hela vägen.

PS. Mitt nyårslöfte var att skriva mindre om USA. Det har gått jättedåligt. Dollarn rasar, Vita huset härjar friskt och omvärlden påverkas till stora drag. Vi får se om jag lyckas bättre i februari.

ANNONS

ANNONS