OpenAI har missat sina egna mål för både nya användare och intäkter, något som väckt oro bland bolagets ledning om huruvida det kan bära upp den massiva satsningen på datacenters.
OpenAI missar viktigt mål inför börsnotering
OpenAI:s finanschef Sarah Friar har uttryckt farhågor inför andra bolagsledare om att OpenAI riskerar att inte kunna betala för framtida datorkontrakt om intäkterna inte växer tillräckligt fort, skriver Wall Street Journal.
Missa inte: OpenAI:s uppköp förbryllar experter: ”Obegripligt”. Realtid
Styrelseledamöter ska också ha granskat bolagets datacenteraffärer mer ingående på sistone och ifrågasatt vd Sam Altmans ambitioner att säkra ännu mer datorkraft, detta trots att tillväxten mattats av.
Missar interna mål
OpenAI missade under förra året sitt interna mål om en miljard veckovisa aktiva användare för ChatGPT.
Bolaget missade även sitt årliga intäktsmål för tjänsten efter att Google Gemini tog marknadsandelar mot slutet av 2025.
Läs även: Microsoft backar efter nytt ägaravtal med Open AI. Dagens PS
Tidigare i år missade OpenAI dessutom flera månatliga intäktsmål till följd av förlorad mark mot Anthropic inom kodning och företagsmarknaden.
Bolaget uppges också ha kämpar med att behålla betalande prenumeranter.
Ingen intern splitting
Altman och Friar avfärdade uppgifterna om intern splittring i ett gemensamt uttalande till Reuters: ”Det är löjligt. Vi är helt samstämmiga kring att köpa så mycket datorkraft som möjligt och arbetar hårt med det tillsammans varje dag.”
OpenAI genomförde nyligen en rekordstor finansieringsrunda om 122 miljarder dollar, vilket värderade bolaget till 852 miljarder dollar.
Missa inte: OpenAI lägger ner videosatsning – miljarddeal med Disney skrotas. Realtid
Trots det uppger WSJ att bolaget förväntas ha förbrukat hela beloppet inom tre år, förutsatt att ambitiösa intäktsmål uppnås.
Bolaget har totalt åtagit sig framtida utgifter på runt 600 miljarder dollar för halvledare och datacenter.
Börsnotering förbereds
En börsnotering senare i år är under förberedelse. Finanschefen Friar meddelade i en intervju med CNBC att OpenAI kommer att reservera en andel av aktierna för privatsparare vid noteringen, efter att ha sett ”mycket stark efterfrågan” från privatpersoner i den senaste finansieringsrundan.
Läs även: Sjukvårdsbolagen storsatsar på AI. Dagens PS
Företagskunderna, som nu svarar för 40 procent av intäkterna, väntas växa och nå paritet med konsumentsegmentet före årets slut, uppgav Friar och försäljningschefen Denise Dresser till CNBC.
Friar ska dock ha uttryckt tveksamhet inför en notering redan i år, och påpekat att bolaget ännu inte uppfyller de krav på intern kontroll och rapporteringsstandarder som krävs av publika bolag.