OpenAI missar viktigt mål inför börsnotering

OpenAI:s finanschef Sarah Friar har uttryckt farhågor inför andra bolagsledare om att OpenAI riskerar att inte kunna betala för framtida datorkontrakt om intäkterna inte växer tillräckligt fort, skriver Wall Street Journal.

Missa inte: OpenAI:s uppköp förbryllar experter: ”Obegripligt”. Realtid

Styrelseledamöter ska också ha granskat bolagets datacenteraffärer mer ingående på sistone och ifrågasatt vd Sam Altmans ambitioner att säkra ännu mer datorkraft, detta trots att tillväxten mattats av.

Missar interna mål

OpenAI missade under förra året sitt interna mål om en miljard veckovisa aktiva användare för ChatGPT.

Bolaget missade även sitt årliga intäktsmål för tjänsten efter att Google Gemini tog marknadsandelar mot slutet av 2025.

Läs även: Microsoft backar efter nytt ägaravtal med Open AI. Dagens PS

Tidigare i år missade OpenAI dessutom flera månatliga intäktsmål till följd av förlorad mark mot Anthropic inom kodning och företagsmarknaden.

Bolaget uppges också ha kämpar med att behålla betalande prenumeranter.