Google Cloud levererade kvartalets starkaste tillväxt bland techgiganterna och visade att bolagets AI-satsningar börjar ge konkreta resultat, medan rivaler som Meta fick kalla handen av investerarna.
Google krossar rivaler i AI-racet
Alphabets molntjänst redovisade en intäktsökning på 63 procent under det första kvartalet, till 20 miljarder dollar, vilket mer än dubblade tillväxttakten mot föregående kvartal.
Jämförelsevis växte Amazon AWS med 28 procent och Microsofts molnsegment med 40 procent under samma period, enligt Financial Times.
Googles aktie steg nära 7 procent i efterhandeln, och bolaget är nu på väg mot ett rekordbörsenvärde på 4,3 biljoner dollar när marknaderna öppnar på torsdagen.
Vinner marknadsandelar
Analytiker på S&P Global uppger till Fortune att Googles resultat tyder på att bolaget aktivt vinner marknadsandelar i ett hårt konkurrensutsatt segment.
”Det antyder att de befinner sig i en stark konkurrensposition”, sa Melissa Otto, chef för Visible Alpha Research.
Analytikern Brent Thill på Jefferies säger att: ”AI-ekonomin är frisk. Björntesen håller inte”.
Orderportföljen bara växer
En central förklaringsfaktor är bolagets växande orderportfölj, som nästan fördubblades under kvartalet till 462 miljarder dollar.
Finanschef Anat Ashkenazi uppgav att Google ser ”aldrig tidigare skådad efterfrågan” på AI-beräkningsresurser, och att drygt hälften av portföljen väntas omvandlas till intäkter inom 24 månader.
Bolaget höjer nu sin capex-guidance till 180–190 miljarder dollar för 2026, och Ashkenazi signalerade att investeringarna kommer att ”öka markant” även under 2027.
Meta backar
Kontrasten mot konkurrenterna är påtaglig.
Meta backade mer än 6 procent i efterhandeln efter att vd Mark Zuckerberg höjde capex-guidningen till upp till 145 miljarder dollar, utan att kunna ge investerarna tydliga besked om när satsningarna börjar bära frukt.
”Investerare är inte intresserade av tillväxt till vilket pris som helst”, sade Dec Mullarkey på SLC Management till FT.
Microsoft var i stort sett oförändrat men uppgav sig fortsatt vara kapacitetsbegränsat genom hela 2026 trots rekordinvesteringar om 190 miljarder dollar i år.
Google, som länge kritiserats för att ha låtit OpenAI och Anthropic kommersialisera AI snabbare, verkar nu ha vänt trenden.