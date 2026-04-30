Google krossar rivaler i AI-racet

Alphabets molntjänst redovisade en intäktsökning på 63 procent under det första kvartalet, till 20 miljarder dollar, vilket mer än dubblade tillväxttakten mot föregående kvartal.

Jämförelsevis växte Amazon AWS med 28 procent och Microsofts molnsegment med 40 procent under samma period, enligt Financial Times.

Googles aktie steg nära 7 procent i efterhandeln, och bolaget är nu på väg mot ett rekordbörsenvärde på 4,3 biljoner dollar när marknaderna öppnar på torsdagen.

Vinner marknadsandelar

Analytiker på S&P Global uppger till Fortune att Googles resultat tyder på att bolaget aktivt vinner marknadsandelar i ett hårt konkurrensutsatt segment.

”Det antyder att de befinner sig i en stark konkurrensposition”, sa Melissa Otto, chef för Visible Alpha Research.

Analytikern Brent Thill på Jefferies säger att: ”AI-ekonomin är frisk. Björntesen håller inte”.