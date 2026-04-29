Elon Musk har ett ovanligt råd till amerikaner som oroar sig för pensionen: sluta bry er. Den utsagan bygger på en optimistisk prognos för framtiden.
Elon Musk: Sluta spara till pensionen – AI löser det åt dig
”Oroa dig inte för att spara pengar till pensionen om 10 eller 20 år”, sa Elon Musk i en intervju i podden Moonshots with Peter Diamandis, ”Det kommer inte betyda något”, tillade han.
Musks argument bygger på en prognos om artificiell intelligens utveckling.
Han menar att AI senast år 2030 kommer att överstiga den samlade intelligensen hos alla människor på jorden.
I det samhälle han målar upp försvinner traditionellt arbete och materiell brist upphör, och med det, enligt Musk, behovet av att spara.
”Med undantag för att forma om atomer kan AI utföra ungefär hälften av de jobben just nu sa han i intervjun, enligt National Enquirer.
Utbudet växer snabbar än mängden pengar
Musk, vars förmögenhet i april 2026 uppgick till över 800 miljarder dollar, menar att AI-drivna produktivitetsökningar kommer att göra att utbudet av varor och tjänster växer snabbare än penningmängden.
Han har också tidigare beskrivit socialförsäkringssystemet Social Security, en grundpelare i det amerikanska pensionssystemet, som ett ”Ponzi-scheme”, med hänvisning till fallande födelsetal och ökad livslängd som strukturella problem, enligt The Street.
Experterna håller inte med
Finansexperter ser annorlunda på saken.
Northwestern Mutuals studie för 2026 visar att amerikaner behöver ha sparat ungefär 1,46 miljoner dollar för att kunna gå i pension med en bekväm levnadsstandard, en ökning med 200 000 dollar jämfört med föregående år.
Bakom ökningen pekar experter på inflation, längre livslängder, stigande sjukvårdskostnader och osäkerhet kring Social Security. Det typiska sparandet bland amerikaner ligger i dag på bara 87 000 dollar.
Det finns fler oroande siffror. Endast 55 procent av amerikanska vuxna har en ekonomisk buffert motsvarande tre månaders utgifter, och färre än hälften av de tillfrågade klarar av en oväntad utgift på 2 000 dollar med egna besparingar.
Social Security-fondens reserver beräknas dessutom kunna vara tömda redan 2032, vilket utan politiska åtgärder skulle innebära automatiska neddragningar på 23–28 procent av utbetalningarna.