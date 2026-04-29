Elon Musk: Sluta spara till pensionen – AI löser det åt dig

”Oroa dig inte för att spara pengar till pensionen om 10 eller 20 år”, sa Elon Musk i en intervju i podden Moonshots with Peter Diamandis, ”Det kommer inte betyda något”, tillade han.

Musks argument bygger på en prognos om artificiell intelligens utveckling.

Han menar att AI senast år 2030 kommer att överstiga den samlade intelligensen hos alla människor på jorden.

I det samhälle han målar upp försvinner traditionellt arbete och materiell brist upphör, och med det, enligt Musk, behovet av att spara.

”Med undantag för att forma om atomer kan AI utföra ungefär hälften av de jobben just nu sa han i intervjun, enligt National Enquirer.

Utbudet växer snabbar än mängden pengar

Musk, vars förmögenhet i april 2026 uppgick till över 800 miljarder dollar, menar att AI-drivna produktivitetsökningar kommer att göra att utbudet av varor och tjänster växer snabbare än penningmängden.

Han har också tidigare beskrivit socialförsäkringssystemet Social Security, en grundpelare i det amerikanska pensionssystemet, som ett ”Ponzi-scheme”, med hänvisning till fallande födelsetal och ökad livslängd som strukturella problem, enligt The Street.