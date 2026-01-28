Under Jassys ledning krymper Amazon med 16 000 personer

Amazon drar nu i nödbromsen ännu en gång. E-handelsjätten meddelar att 16 000 tjänstemän får lämna bolaget i en ny omgång nedskärningar. Beskedet kommer trots att affärerna går starkt – och pekar på en större omställning i hur företaget vill se sin framtid.

Det handlar om kontorsjobb, inte lagerpersonal, skriver New York Times. Amazon vill kapa kostnader, minska byråkrati och frigöra pengar till ett område som slukar enorma resurser: artificiell intelligens.

Siffror som skaver

Redan i oktober försvann 14 000 tjänster, och rykten om fler uppsägningar har cirkulerat sedan dess. Nu bekräftas de. Samtidigt väntas bolaget redovisa en rekordstark julhandel.

Analytiker räknar med intäkter på över 211 miljarder dollar, vilket motsvarar drygt 2 200 miljarder kronor, och vinster på mer än 21 miljarder dollar – omkring 220 miljarder kronor.

Kontrasten är tydlig: starka resultat, men färre anställda.