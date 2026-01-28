Amazon fortsätter att rita om sin karta. Bakom kulisserna sker stora förändringar som påverkar tusentals anställda världen över.
Under Jassys ledning krymper Amazon med 16 000 personer
Amazon drar nu i nödbromsen ännu en gång. E-handelsjätten meddelar att 16 000 tjänstemän får lämna bolaget i en ny omgång nedskärningar. Beskedet kommer trots att affärerna går starkt – och pekar på en större omställning i hur företaget vill se sin framtid.
Det handlar om kontorsjobb, inte lagerpersonal, skriver New York Times. Amazon vill kapa kostnader, minska byråkrati och frigöra pengar till ett område som slukar enorma resurser: artificiell intelligens.
Siffror som skaver
Redan i oktober försvann 14 000 tjänster, och rykten om fler uppsägningar har cirkulerat sedan dess. Nu bekräftas de. Samtidigt väntas bolaget redovisa en rekordstark julhandel.
Analytiker räknar med intäkter på över 211 miljarder dollar, vilket motsvarar drygt 2 200 miljarder kronor, och vinster på mer än 21 miljarder dollar – omkring 220 miljarder kronor.
Kontrasten är tydlig: starka resultat, men färre anställda.
Mindre folk, mer maskiner
Amazonchefen Andy Jassy har tidigare sagt att AI på sikt gör att bolaget kan klara sig med färre kontorsanställda. Officiellt handlar neddragningarna om att platta till organisationen, men riktningen är tydlig.
Samtidigt investerar Amazon enorma summor i nya datacenter för att inte halka efter i AI-kapplöpningen. Förra året låg investeringarna på cirka 125 miljarder dollar, motsvarande runt 1 300 miljarder kronor.
I bakgrunden finns också en annan förändring: fler robotar. Amazon har redan planer på att automatisera hundratusentals jobb i sina lager.
Butiker stänger, strategin ändras
Som en del av omställningen stänger Amazon nu sina kassalösa Amazon Go-butiker och flera Amazon Fresh-butiker. Fokus flyttas i stället till snabba leveranser och fler Whole Foods-butiker.
Även samarbeten påverkas – UPS har meddelat att man planerar att säga upp upp till 30 000 personer efter minskade volymer från Amazon.
Vi har kontaktat Amazon i Sverige för kommentarer om hur situationen påverkar verksamheten här, men har ännu inte fått svar.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig asa.wallenrud@dagensps.se
