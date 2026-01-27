AI-experten: ”Vi kastar bort hundratals miljarder”

Yann LeCun är inte vilken kritiker som helst. Han är en av arkitekterna bakom tekniken som gjort dagens AI möjligt. Ändå är det just den utvecklingen han nu ifrågasätter.

Från sitt hem i Paris varnar han för att branschen satsar allt på en väg som inte leder hela vägen fram.

”Det finns en flockmentalitet där alla i Silicon Valley måste jobba med samma sak”, säger han.

”Det lämnar väldigt lite utrymme för andra angreppssätt som kan vara mycket mer lovande på lång sikt.”

När alla gör samma sak

LeCuns kritik riktas mot stora språkmodeller, LLM, tekniken bakom ChatGPT och liknande tjänster. Han menar att de är kraftfulla, men fundamentalt begränsade. De saknar förmågan att planera, förstå verkliga konsekvenser och agera långsiktigt.

”LLM är inte en väg till superintelligens eller ens intelligens på mänsklig nivå. Jag har sagt det från början”, säger han.

”Hela branschen har blivit LLM-förgiftad.”