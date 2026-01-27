Han byggde grunden för dagens AI – men menar att industrin nu stirrar sig blind på fel lösning och riskerar att köra fast.
AI-experten: ”Vi kastar bort hundratals miljarder”
Yann LeCun är inte vilken kritiker som helst. Han är en av arkitekterna bakom tekniken som gjort dagens AI möjligt. Ändå är det just den utvecklingen han nu ifrågasätter.
Från sitt hem i Paris varnar han för att branschen satsar allt på en väg som inte leder hela vägen fram.
”Det finns en flockmentalitet där alla i Silicon Valley måste jobba med samma sak”, säger han.
”Det lämnar väldigt lite utrymme för andra angreppssätt som kan vara mycket mer lovande på lång sikt.”
När alla gör samma sak
LeCuns kritik riktas mot stora språkmodeller, LLM, tekniken bakom ChatGPT och liknande tjänster. Han menar att de är kraftfulla, men fundamentalt begränsade. De saknar förmågan att planera, förstå verkliga konsekvenser och agera långsiktigt.
”LLM är inte en väg till superintelligens eller ens intelligens på mänsklig nivå. Jag har sagt det från början”, säger han.
”Hela branschen har blivit LLM-förgiftad.”
Från forskningsidé till miljardindustri
Att LeCun tar strid väger tungt. Han började arbeta med neurala nätverk redan på 1970-talet, när de flesta ansåg tekniken vara dödfödd. På 1980-talet visade han att maskiner kunde lära sig läsa handskriven text.
Decennier senare låg samma principer bakom ansiktsigenkänning, självkörande bilar och digitala assistenter.
När AI-boomen tog fart anställdes han av Meta för att bygga ett forskningslabb. Där drev han också linjen att AI borde utvecklas öppet, så att kunskapen delas och risker upptäcks tidigt.
Varningen: USA kan tappa ledningen
Nu ser han en ny risk. När amerikanska bolag stänger sina modeller för att skydda konkurrensfördelar, fortsätter kinesiska forskare att arbeta mer öppet och experimentellt.
”De bra idéerna kommer från Kina”, säger han.
”Men Silicon Valley har ett överlägsenhetskomplex och kan inte föreställa sig att bra idéer kan komma från andra håll.”
Ett nytt kapitel
Efter att Meta satsat miljarder på ett nytt superintelligenslabb valde LeCun att lämna bolaget. I stället har han startat AMI Labs, där målet är att bygga AI-system som kan förutse konsekvenser och planera sina handlingar.
”Den här typen av system kan planera vad de ska göra”, säger han. ”Dagens system kan absolut inte det.”
LeCun är tydlig: historien är full av tekniska återvändsgränder. Att alla springer åt samma håll är sällan ett gott tecken. Och den här gången, menar han, kan det kosta både tid, pengar och ledartröjan i AI-racet.
Åsa Wallenrud är en driven och erfaren motorjournalist med en stark passion för bilvärlden och teknik, gärna i kombination. Arbetat med varumärken som TV4 Nyhetsmorgon, Facit, M3, Lilla Gumman, Hem och Villamässor, Blocket, Byt Bil mfl. Har du en bra historia? Maila mig asa.wallenrud@dagensps.se
