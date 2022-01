"En stor sak att över 40 länder skrivit under på att fasa ut kolkraften"

Någon personlig eller yrkesrelaterad nyårsresolution inför 2022?

– Varje år innebär ju nya möjligheter! Årsskiftet blir en nystart som ger energi. Jag avlägger sällan några nyårslöften, men självklart vill jag lova att arbeta hårt för bankens hållbarhetsmål och klimatmål. Hoppas få se att de sätter avtryck både internt och externt.

Något ledarskapstips som andra kan finna användbart när de sätter igång med sina nyårsresolutioner?

– Öppenhet och involvering är min grund. Våga vara öppen och involvera brett för att nå gemensamma mål.

Vilka tre händelser, på din marknad specifikt eller i världen mer allmänt, var de viktigaste under 2021?

– Vaccinet mot covid-19 var så efterlängtat och så avgörande. Tänk vilken lättnad det gav när vi återigen kunde börja umgås lite mer normalt. När gamla och människor med underliggande sjukdomar kunde börja återta sina liv och många affärsidkare fick tillbaka möjligheten att driva sin verksamhet.

– Även om COP26 var omdiskuterat ser jag att mötet lyckades mobilisera det globala engagemanget i energiförsörjningsfrågor och över 40 länder har skrivit under på att fasa ut kolkraften. Det är en stor sak.

– Inflationens återkomst och diskussionen som kommer med den. Centralbankernas svåra roll i att bedöma hur lång eller kort tid något kan ses som ”tillfälligt”.

Den mest positiva och negativa utvecklingen på den marknad du är verksam i, för din verksamhet och för dig själv 2021?

– Det är särskilt roligt att Swedbank har tagit tillbaka positionen som marknadsledare på bolån i Sverige. Vi är nu därför marknadsledande på bolån i alla våra fyra hemmamarknader. Det är bra. Jag är också glad över hur vi fortsätter att driva på hållbarhetsarbete där vi tar fram fler gröna och hållbara produkter till våra kunder.

Dina förväntningar om den mest positiva och negativa utvecklingen på den marknad du är verksam i, för din verksamhet och för dig själv inför 2022?

– Framtiden är svår att sia om. Hårt arbete är det jag satsar på där vi gör allt för att stötta våra kunder.

Bonusfråga: Hur har ditt sätt att arbeta förändrats under 2021 och hur tror du att det blir under 2022?

– Det har gått och går bra att arbeta digitalt. Men det är tråkigt att inte träffas på riktigt och ha kreativa möten och spänstiga diskussioner ”in real life”. Det blir inte alls samma sak att ses via en fyrkantig och tvådimensionell skärm.

– Jag hoppas på fler fysiska möten under 2022, men vi är noggranna med att följa myndigheternas rekommendationer. Att leda andra digitalt kan ha sina utmaningar men mina direktrapporterande chefer är erfarna och kompetenta så det går bra tycker jag.

Hur slappnar du av under jul- och nyårsledigheten? Frågan ställdes inför ledigheterna och svaret kan därför nu vara inaktuellt.

– Just i år är planen att åka till Prag för att umgås med familj och nära och kära – vilket jag hoppas fungerar trots pandemin. Annars gillar jag att åka skidor, om det finns snö. (Hoppas också att vi slipper ytterligare restriktioner så att det faktiskt går att träffa släkt och vänner.)

