37 döda efter gruvtillslag – Nigerias guldjakt under lupp

Nigerias myndigheter har de senaste åren trappat upp jakten på illegal gruvdrift. I centrum står landets Mining Marshals, en specialstyrka inom Nigeria Security and Civil Defence Corps (NSCDC). De har i uppdrag att stänga olagliga gruvor, gripa misstänkta och skydda verksamheter som har tillstånd.

I Niger State, i centrala Nigeria, slog styrkan till mot flera misstänkta illegala guldgruvor i början av veckan. Ett stort antal personer greps och fördes till NSCDC:s förvar i delstatens huvudstad Minna.

På torsdagen hittades minst 37 av dem döda. Många uppges enligt Reuters ha varit barn.

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Oklart vad som orsakade dödsfallen

Exakt vad som hänt är fortfarande oklart. NSCDC hänvisade inledningsvis till ett möjligt sjukdomsutbrott, men organisationens nationella ledning har samtidigt sagt att dödsorsaken ännu inte är fastställd.

Niger States guvernör Mohammed Umaru Bago har pekat på de trånga förhållandena i cellerna som en möjlig förklaring och sagt att de frihetsberövade kan ha kvävts. Överlevande har enligt The Guardian beskrivit kraftig trängsel och bristande ventilation.

Dödsfallen har, enligt Reuters rapportering, utlöst kraftiga protester i Minna. Myndigheterna har infört utegångsförbud och ställt in planerade evenemang i staden.

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Amnesty International har samtidigt ifrågasatt att de döda beskrivs som ”illegala gruvarbetare”, eftersom de var misstänkta och aldrig hann få sin sak prövad. Organisationen har krävt att omständigheterna kring dödsfallen utreds.



President Bola Ahmed Tinubu beordrade en fullständig utredning efter dödsfallen. Den 19 september meddelade inrikesministeriet att en oberoende kommitté med tio medlemmar ska utreda gripandena, förhållandena under förvaringen och vad som orsakade dödsfallen.



Samtliga berörda tjänstemän har suspenderats i väntan på utredningen.

Kommittén har två veckor på sig att lämna sin rapport. Den ska också fastställa eventuellt ansvar, inklusive om det förekommit försummelse eller tjänstefel.

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