Valet i Ryssland blir ett stresstest för krigsekonomin

Valet till statsduman hålls under tre dagar från fredag till söndag och är det första parlamentsvalet sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina i början av 2022, rapporterar CNBC.

Enade Ryssland, partiet bakom president Vladimir Putin, väntas behålla sin dominans i den 450 platser stora kammaren. Partiet har i dag 310 mandat och siktar på att hålla kvar en kontrollmajoritet på minst 300.

Missa inte: Ryssarna hamstrar sedlar – mitt under digitala rubelns premiär. Realtid

Just därför riktas uppmärksamheten någon annanstans. Eftersom resultatet inte är ifrågasatt följer externa bedömare i stället valdeltagandet och segermarginalen för tecken på missnöje efter drygt fyra och ett halvt års krig. Partiets stöd i opinionsmätningar ligger på den lägsta nivån på fyra år, mot bakgrund av en landsomfattande bränslekris och ukrainska drönarattacker mot distributionslager.

”Ryssarna känner smärtan”

Ekonomen Sergej Gurijev säger till CNBC att tillväxten har upphört och att budgetläget inte är det bästa. Putin har tvingats höja skatter, något som är impopulärt. Trots skattehöjningarna kvarstår ett betydande underskott, vilket enligt Gurijev inte knäcker ekonomin men bygger upp ett växande missnöje.

Siffrorna stödjer bilden. Det federala underskottet landade på 6 455 miljarder rubel för januari–juli, motsvarande 2,8 procent av BNP, mot en helårsplan på 1,6 procent, skriver Dagens PS med hänvisning till finansministeriet.

Läs även: ”Pressad Putin kommer att trappa upp kriget”. Dagens PS

ANNONS

Ekonomiministeriet sänkte i maj tillväxtprognosen för 2026 till 0,4 procent från 1,3 procent, samtidigt som ekonomin krympte med 0,3 procent under första kvartalet. Det lämnar litet utrymme för de valanpassade utgiftsökningar Kreml använt tidigare år.

Centralbanken under Elvira Nabiullina manövrerar i samma trånga utrymme. Räntan sänktes i juli till 14 procent trots stigande inflation, med motiveringen att prisuppgången till stor del beror på tillfälliga faktorer.