Efterfrågan för hållbara tillgångar ökar– men även subventioner i fossilindustrin 

Någon personlig eller yrkesrelaterad nyårsresolution inför 2022?

– Som en start-up är vi konstant framåtlutade. Mitt löfte är att också ta mig tid till reflektion och återblick, och glädjas över allt fantastiskt som vi redan har åstadkommit i bolaget.

Något ledarskapstips som andra kan finna användbart när de sätter igång med sina nyårsresolutioner?

– Att inte boka upp varenda timme i kalendern – det dyker alltid upp frågor i sista minuten som man behöver ha tid att hantera när de väl kommer.

Vilka tre händelser, på din marknad specifikt eller i världen mer allmänt, var de viktigaste under 2021?

– Marknaden för gröna, sociala, blå, och omställningsobligationer nådde nya rekordhöjder i år.

– Flera viktiga investerarinitiativ såg dagens ljus, exempelvis Financial Alliance for Net Zero.

– Och EU:s klassificeringssystem för hållbara ekonomiska aktiviteter

Den mest positiva och negativa utvecklingen på den marknad du är verksam i, för din verksamhet och för dig själv 2021?

– Att investerarefterfrågan på tillgångar som levererar en mätbar hållbar omställning ökat.

– Att subventioner i fossil industri globalt också ökat.

Dina förväntningar om den mest positiva och negativa utvecklingen på den marknad du är verksam i, för din verksamhet och för dig själv inför 2022?

– Att vi lyckas möta den växande efterfrågan på vår lösning på allra bästa sätt, för marknaden och för planeten.

Bonusfråga: Hur har ditt sätt att arbeta förändrats under 2021 och hur tror du att det blir under 2022?

– Allteftersom teamet växer så delegerar jag mer och mer uppgifter. Det kommer att fortsätta så även om jag alltid kommer att arbeta nära både vår produkt och kund. Vi kommer också att arbeta ännu närmare våra användare när vi skalar upp nya lösningar så att vi verkligen möter just deras behov på exakt rätt sätt – samskapande. Vilket också är det absolut roligaste med hela den här resan vi gör på Green Assets Wallet.

Hur slappnar du av under jul- och nyårsledigheten? Frågan ställdes inför ledigheterna och svaret kan därför nu vara inaktuellt.

– Jag ser fram emot att umgås med närmaste familjen och vänner, gärna utomhus. Jul och nyår är en fantastisk tid att ladda batterierna. För oss blir det både skidåkning och långpromenader, säkert ett och annat sällskapsspel med barnen.

