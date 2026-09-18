KLM:s ex-vd bröt mot reglerna – powerbank exploderade i luften

En powerbank började brinna ombord på ett KLM-flyg till Curaçao. Men det var inte vem som helst som var den skyldige.

Powerbanken tillhörde nämligen flygbolagets tidigare vd Camiel Eurlings.

Det rapporterar den nederländska nyhetssajten NU.nl med hänvisning till flera källor.

Tvingades återvända till Amsterdam

Eurlings ska ha laddat powerbanken under flygningen, i strid med KLM:s säkerhetsregler. Han befann sig i första klass och sov när apparaten exploderade. Enligt vittnen väcktes han av en kraftig smäll.

Flygningen, KL735 från Amsterdam till Willemstad, hade pågått i omkring fem och en halv timme när powerbanken började avge rök.

Besättningen lyckades släcka branden, men planet tvingades återvända till Schiphol.

KLM har inte velat bekräfta uppgifterna om vem som ägde powerbanken. Flygbolaget hänvisar till integritetsskäl.

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