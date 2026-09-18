KLM har tydliga regler om att inte ladda powerbanks ombord på planet. De bröt bolagets förre vd mot, och en explosion tvingades planet att återvända till Amsterdam.
KLM:s ex-vd bröt mot reglerna – powerbank exploderade i luften
En powerbank började brinna ombord på ett KLM-flyg till Curaçao. Men det var inte vem som helst som var den skyldige.
Powerbanken tillhörde nämligen flygbolagets tidigare vd Camiel Eurlings.
Det rapporterar den nederländska nyhetssajten NU.nl med hänvisning till flera källor.
Tvingades återvända till Amsterdam
Eurlings ska ha laddat powerbanken under flygningen, i strid med KLM:s säkerhetsregler. Han befann sig i första klass och sov när apparaten exploderade. Enligt vittnen väcktes han av en kraftig smäll.
Flygningen, KL735 från Amsterdam till Willemstad, hade pågått i omkring fem och en halv timme när powerbanken började avge rök.
Besättningen lyckades släcka branden, men planet tvingades återvända till Schiphol.
KLM har inte velat bekräfta uppgifterna om vem som ägde powerbanken. Flygbolaget hänvisar till integritetsskäl.
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Lämnade KLM 2014
Det har inte heller bekräftat om Eurlings var den person som skadades lindrigt i samband med händelsen.
En bild som RTL har tagit del av visar en sönderslagen skärm vid ett fönster samt rester efter branden. Händelsen väcker åter frågor om riskerna med litiumjonbatterier ombord på flygplan.
Camiel Eurlings fyllde 53 år på onsdagen. Han började arbeta för KLM 2011, först som företagsdirektör och senare som vd.
Han lämnade flygbolaget 2014 och gick därefter vidare till den nederländska olympiska kommittén.
Året därpå tvingades han lämna sin post efter att tidningen Quote rapporterat att hans tidigare flickvän hade gjort en polisanmälan om ett påstått övergrepp.
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Får inte laddas under flygningen
Före karriären inom KLM var Eurlings politiker för det kristdemokratiska partiet CDA. Han har varit ledamot av det nederländska parlamentet, Europaparlamentet och transportminister.
Det är andra gången på kort tid som en KLM-flygning störs av en brand i en powerbank. I augusti 2025 började en sådan apparat brinna i ett bagageutrymme ovanför sätena på ett flyg till São Paulo i Brasilien.
Även då tvingades planet återvända till Amsterdam efter att kabinen fyllts med rök.
KLM regler tillåter passagerare att ta med högst två powerbanks ombord, med en kapacitet på högst 100 wattimmar vardera.
De får inte förvaras i bagageutrymmen ovanför sätena och får inte laddas under flygningen.
Reglerna är utformade för att minska risken för bränder i litiumjonbatterier, som kan överhettas och fatta eld om de skadas eller drabbas av tekniska fel.
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