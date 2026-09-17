Regeringen föll – så mycket pengar står nu på spel

Jobbskatteavdraget: sänkningar för höginkomsttagare kan backas

I budgeten för 2026 bedömde regeringen att det ordinarie jobbskatteavdraget bör förstärkas med 17,36 miljarder kronor.

Samtidigt bör det förhöjda grundavdraget för personer som har fyllt 66 år förstärkas med 4,04 miljarder kronor.

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S vill göra det på ett annat sätt. Partiet vill ge lika stor lättnad som regeringen för personer som tjänar upp till 66 750 kronor per månad, framgår det av skatteutskottets yttrande.

Samtidigt vill S återinföra avtrappningen av jobbskatteavdraget, vilket betyder högre skatt för dem som tjänar mer.

Bankerna: ny skatt på räntenettot

Storbankerna betalar redan en riskskatt. Skattesatsen höjdes till 0,07 procent från 2026. Den skatten är dessutom hotad i EU-domstolen.

Oppositionen vill gå längre. Socialdemokraternas förslag var 23 procents skatt på den del av räntenettot som överstiger 150 procent av ett historiskt snitt, enligt Företagarna.

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Här går dock en spricka genom oppositionen. Miljöpartiet har ställt sig bakom S-förslaget. Vänsterpartiet vill gå längre och talar i sin vårbudget om en bankskatt på 50 procent av övervinsterna. Centerpartiet är emot.

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S finansministerkandidat Mikael Damberg har motiverat skatten med att bankerna ”har också gjort exceptionellt stora vinster de senaste åren”, enligt Placera.

ISK: de största spararna i skottlinjen

Sedan årsskiftet är sparande på ISK skattefritt upp till 300 000 kronor. S vill behålla den nivån. Partiet vill samtidigt införa en tredje beskattningsnivå för dem med störst kapitalinnehav i ISK, för att minska skatterabatten för stora kapital.

Gränsen ligger på tre miljoner kronor. Någon exakt skattesats för den högre nivån har inte presenterats, skriver Börskollen.

Vänsterpartiet vill längre än så. V föreslog i sin budgetmotion för 2026 att den skattefria nivån skulle sänkas till 50 000 kronor och att ett tak på 2 miljoner kronor skulle införas för ISK.

Drivmedel och klimat: sänkningen löper ut om två veckor

Den tillfälliga sänkningen av bensin- och dieselskatten gäller bara under perioden den 1 maj–30 september 2026. Enligt riksdagen minskar statens inkomster med cirka 1,56 miljarder kronor i den extra ändringsbudgeten. I betänkandet finns fyra reservationer från S, V och MP.

De permanenta sänkningarna väger tyngre. De beräknas minska skatteintäkterna med 5,49 miljarder kronor 2026 och 5,65 miljarder kronor 2027, enligt regeringen.

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Klimatpolitiken kan också bli en knäckfråga i regeringsbildningen. Centerpartiet har uttryckligen knutit sitt fortsatta regeringsstöd till att utsläppen minskar.

Även kollektivtrafiken berörs. De halverade priserna på månadskort gäller till årsskiftet och finansieras med statliga miljarder till regionerna. S, V, MP och L vill alla behålla halvpriset, enligt SvD:s enkät.

Infrastrukturen: 1 171 miljarder kan omprioriteras

Tidöregeringen fastställde i våras en ny nationell infrastrukturplan. Den omfattar sammanlagt 1 171 miljarder kronor, en ökning med 203 miljarder kronor.

Ramen är beslutad, men fördelningen mellan väg och järnväg kan ändras. Planen sträcker sig tolv år framåt, och en ny reviderad plan tas fram vart fjärde år.

Unga: sänkt arbetsgivaravgift utan framtid

Regeringen har tillfälligt sänkt avgiften för unga i åldern 19–23 år från 31,42 till 20,81 procent, vilket gäller under perioden april 2026 till september 2027.

V, S och MP motsätter sig en permanent sänkning. S motiverar det med att liknande åtgärder tidigare visat sig vara dyra och ineffektiva för att få unga i arbete, rapporterar Fri Köpenskap.

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Det här står inte på spel

Försvaret berörs knappast av regeringsskiftet. Alla åtta riksdagspartier står bakom att nya försvarsutgifter tillfälligt lånefinansieras. Avvikelsen för det militära och civila försvaret får innebära en ökad skuldsättning på maximalt 300 miljarder kronor.

Den öppna frågan är i stället vem som betalar. Det finansiella sparandet i offentlig sektor ska vara i balans senast 2035, och det kräver att finansieringsåtgärder successivt införs, enligt överenskommelsen.

Matmomsen väcker liten strid. Sänkningen från 12 till 6 procent väntas kosta 16 miljarder kronor för 2026 och 21 miljarder 2027 och gäller till och med 2027. S har själv föreslagit en tillfällig sänkning, men lovar inget om förlängning. Partiets presstjänst skriver att framtida reformer behöver analyseras utifrån hur det ekonomiska läget ser ut då.

ROT-avdraget har redan återgått till det normala. Den tillfälliga höjningen till 50 procent som gällde mellan den 12 maj och 31 december 2025 har upphört. Det finns därmed inget för en ny regering att riva upp.