Söderberg & Partners lockar

1. Söderberg & Partners anställer 40 nya rådgivare

Inom det närmsta året planeras 40 nyrekryteringar av pensionsrådgivare på Söderberg & Partners.

"Det är en spännande resa vi gör mot ett ännu mer konkurrenskraftigt Söderberg & Partners", säger Gustaf Rentzhog, vd och koncernchef på Söderberg & Partners.



Av: Sara Johansson Publicerad: tisdag 2019-05-28 07:52

2. Avanza Pension redo att lämna Minpension

Ett bråk har utbrutit mellan Avanza Pension och Minpension där Avanza Pensions vd Åsa Mindus Söderlund uppger att Minpension ”felaktigt” påstår att Avanza tar ut en fast årlig avgift på 200 kronor, samt en kapitalavgift på 1,5 procent av kapitalet per år.

”Avanza har påtalat problemet under flera års tid, men MinPension väljer fortsatt att visa felaktiga och vilseledande uppgifter kring kostnaden för olika aktörers försäkringar”, skriver hon.



Av: Sara Johansson Publicerad: fredag 2019-05-31 09:09

3. Så blev en skoltrött DJ fastighetsbolags-vd

På 90-talet var Pål Ahlsén en skoltrött DJ som hoppade av skolan.I dag är han vd för Sveriges största noterade fastighetsbolag. Realtid har tagit reda på hur det gick till.



Av: Margaret von Platen Publicerad: söndag 2019-05-26 06:00

4. Anders Borg blir rådgivare till East Capital

Den före detta finansministern blir rådgivare till fondbolaget East Capital där han löpande ska ge investeringsteamet rådgivning och bland annat ge stöd i strategiska frågor.



Av: Sara Johansson Publicerad: tisdag 2019-05-28 07:52

5. En hök på ECB bäddar för katastrof

ECB är eurozonens akilleshäl. Det skriver krönikör Per Lindvall och menar att Mario Draghi har gjort ett bra jobb för att rädda den från kollaps. Men ECB börjar få slut på ammunition och därför är valet av efterträdare avgörande för eurozonens framtid, skriver Per Lindvall.



Av: Per Lindvall. Publicerad: fredag 2019-05-31 10:00

6. Tidigare FAR-ordförande tar över ordförandeklubban i Styrelseakademien

Svante Forsberg, som har jobbat i 40 år på revisions- och konsultföretaget Deloitte samt varit ordförande för Far, är ny styrelseordförande för Styrelseakademien.



Av: Miriam Istner-Byman. Publicerad: Tisdag 2019-05-28 15:50

7. Verdane Capitals Lekmer stäms av konkurrent

En infekterad strid har blossat upp mellan leksaksbutikerna Jollyroom, med storägaren Ole Sauer i spetsen, och Verdane Capitals Lekmer. Jollyroom kräver ett vite om 1,5 miljoner kronor för vilseledande marknadsföring.



Av: Sara Johansson Publicerad: tisdag 2019-05-28 11:48

8. Wow Airs konkurs tynger Island och dess bankverksamhet

Isländska Arion Bank räknar med att nå sina medelfristiga finansiella mål trots en väntad recession i den isländska ekonomin i år, säger Sture Stölen, chef för bankens investerarrelationer, i en intervju med Realtid. Han berättar även hur banken ska nå dit.



Av: Olof Swanberg Publicerad: onsdag 2019-05-29 12:03

9. Kina hotar att strypa export av sällsynta metaller till USA

Peking planerar att begränsa exporten av tunga jordartsmetaller, en undergrupp där USA är särskilt beroende av Kina.



Av: Sara Johansson Publicerad: fredag 2019-05-31 08:02

10. Revisor blir ny vd för KPMG

Patrik Anderbro blir ny vd för KPMG i Sverige. Han kommer närmast från rollen som chef över KPMG:s verksamhetsområde små och medelstora företag. "För mig är det ett drömjobb" säger han till Realtid.



Av: Miriam Istner-Byman Publicerad: tis, 2019-05-28 14:52​​​​​​​