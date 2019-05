Borg blir rådgivare till East Capital

Anders Borg blir rådgivare till East Capital

Den före detta finansministern blir rådgivare till fondbolaget East Capital där han löpande ska ge investeringsteamet rådgivning och bland annat ge stöd i strategiska frågor. "Han ansluter även till bolagets globala rådgivningskommitté där han kommer att delta i arbetet med att analysera utsikter för världsekonomin med fokus på globala makroekonomiska-, politiska- och sociala trender vilka är av stor betydelse för utvecklingen i East Capitals marknader", framgår det av pressmeddelandet.

– Jag har ägnat mig rätt mycket åt emerging markets de senaste åren, både i Latinamerika med Millicom och Asien med Asian Infrastructure Investment bank, och jag har ett långt intresse för Öst- och Centraleuropa och Ryssland, säger han till Dagens Industri.

Han hoppas att det kontaktnät som han byggt upp under sin tid i politiken och i näringslivet ska kunna bidra.

Anders Borg ska även investera i East Capitals fonder, men vilka summor et rör sig om vill han hålla hemligt, enligt DI. Han ser tillväxtmöjligheter inom tech- och finanssektorn i Öst- och Centraleuropa men även Ryssland är intressant.

Next Biometrics vd lämnar bolaget

Ritu Favre, vd för det norska biometribolaget Next Biometrics, där Hexagonchefen Ola Rolléns privata investeringsbolag är största ägare, lämnar sin post den 28 juli för ett nytt jobb. Det framgår av ett pressmeddelande.

Bolagets operativa chef Dan Cronin kommer tjänstgöra som tillförordnad vd efter att Ritu Favre lämnat bolaget. Bolaget har påbörjat en rekryteringsprocess efter en ny vd.

Toppekonom: Amorteringskraven bör slopas

Den tidigare vice riksbankschef Lars E.O. Svensson, anser att amorteringskraven bör slopas. Det framgår av en ny rapport där han riktar stark kritik mot Finansinspektionen. Han anser nämligen att beslutet om att skärpa amorteringskravet byggdes på felaktiga grunder.

– Fler hushåll lever på marginalen på grund av amorteringskraven, säger Lars E.O. Svensson till DN.

I rapporten skriver han även att kravet stänger ute många förstagångsköpare, att det minskar rörligheten på bostadsmarknaden och ökar risken för djupare konjunkturnedgångar.

– Amorteringskraven gör att folk har mindre pengar över och blir på så sätt känsligare. Man konsumerar upp hela sin överblivna inkomst varje månad, säger Lars E.O. Svensson.

Han anser att det saknas stöd för att en hög skuldsättning i förhållande till inkomst kombinerat med låga räntor ökar risken för en finanskris, vilket var FI:s utgångspunkt vid skärpningen.

Perssons storköp i H&M har inte lyft kursen

H&M:s storägare Stefan Perssons storköp av aktier har inte lyft kursen utan har tvärtom lett till att aktien oftast underpresterat efter stödköp, enligt en genomgång som Dagens Industri har gjort. Stefan Persson har under de tre senaste åren köpt aktier i H&M för drygt 26,7 miljarder kronor. När kursen stängde i måndags på 150,90 kronor var aktierna knappt värda 23,8 miljarder kronor, enligt DI. Nedgången dämpas dock något av aktieutdelningar på totalt drygt 2 miljarder kronor. de köpta aktierna har därmed minskat i värde med 1 miljard kronor, skriver DI.

Wistrand flyttar i Göteborg – hyr av Vasakronan

Wistrand Advokatbyrå har tecknat ett tio-årigt avtal med Vasakronan om 2 200 kvadratmeter i den nya byggnaden Platinan som är under uppförande i anslutning till den nya Hisingsbron i Lilla Bommen, enligt ett pressmeddelande från Wistrand advokatbyrå. Inflyttning sker första kvartalet 2022.

- Det är mycket som är på gång i Göteborg, och vi är väldigt stolta över att ta del av den utveckling som nu sker, säger Lars Thunberg, managing partner på Wistrand i Göteborg.

Wistrand är den första hyresgästen som tecknat hyresavtal avseende de kontorslokaler som uppförs inom Platinan. Sedan tidigare har Scandic ingått hyresavtal avseende de första våningsplanen, i vilka Scandic ska bedriva hotellverksamhet. Platinan omfattar 18 våningar och kommer att miljöcertifieras enligt LEED Platinum.

Med uthyrningen till Wistrand Advokatbyrå når Platinan en uthyrningsgrad om 51 procent, enligt Vasakronans pressmeddelande.

Göran Perssons skogsbolag äger stulen rumänsk skog

Den svenska skogskoncernen Greengold, där den tidigare statsministern Göran Persson är delägare och ordförande, har köpt skog som stulits från den rumänska staten, enligt Lantbrukets Affärstidning, ATL.

Greengold förvärvade bolaget som äger marken av ett österrikiskt bolag för ett år sedan. En del av den rumänska skogen är dock föremål för en rättstvist, skriver ATL.Fyra personer har redan dömts för så kallad ”land grabbig” då de använt sig av förfalskade historiska dokument för att lura till sig den statliga skogen och därefter sålt den till det österrikiska bolaget. Nu ska domstol pröva om bolaget har handlat i god tro eller ej.

Göran Persson vill inte uttala sig utan hänvisar till vd Sin Chiorescu som anser att det österrikiska bolaget handlat i god tro.

Pilotstrejken kan bli dubbel så dyr

Pilotstrejken på SAS kan bli dubbelt så dyr mot vad SAS tidigare uppgett, erfar DN. det ska handla om en tvåsiffrig ökning snarare än de 4,37 procent högre kostnader per år för e nya avtalen. SAS vill inte kommentera uppgifterna då de under morgonen presenterar delårsrapporten.

Fintech-bolag tar in 13,4 miljoner kronor

Fintechbolaget Open Payments, med iZettle-veteranen Louise Brandt som delgrundare och delägare, tar in 13,5 miljoner kronor i sin andra kapitalrunda. Investerare är Brightly Ventures, Luminar Ventures och flera affärsänglar, däribland Ann Grevelius. Sedan tidigare har Vidici Ventures gått in med cirka 8 miljoner kronor i bolaget, enligt DI Digital.

Med hjälp av det nya kapitalet kommer bolaget att växa personalstyrkan och fortsätta utveckla den tekniska plattformen.

– Vi ska hela tiden vara i framkant. Vi står redo och kommer att gå live i september och då gå ut i Sverige, Danmark och Finland, säger Louise Brandt till DI Digital. Louise brandt hade olika chefsroller på betaluppstickaren Izettle, mellan 2011 och 2018.

Redan under nästa år planerar Open Payments att finnas på fler marknader i Europa.

– Det är nu företagen börjar intressera sig för det här och börjar planera inför förändringen och möjligheterna som det innebär, säger Louise Brandt.

Förutom Louise Brandt är Jonas Kjellin, vd, samt Per Westin, produktchef, medgrundare av bolaget. Trion äger tillsammans med personalen cirka 60 procent av Open Payments. Investeringsbolagen äger 30 procent, där Brightly har det största innehavet, och de resterande 10 procenten kontrolleras av affärsänglar.