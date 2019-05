Kina hotar att strypa export av sällsynta metaller till USA

Kina kontrar i handelskonflikten

Peking planerar att begränsa exporten av sällsynta jordartsmetaller till USA. Det rapporterade Bloomberg News på fredagsmorgonen med hänvisning till personer med insyn i ärendet.

Regeringen ska, enligt källorna, ha förberett de steg som ska tas för att utnyttja det strypgrepp man har om de viktiga mineralerna på ett riktat sätt för att skada USA:s ekonomi. Åtgärderna väntas fokusera på tunga jordartsmetaller, en undergrupp där USA är särskilt beroende av Kina. Planen kan implementeras så snart regeringen ger klartecken. Kineserna står för ungefär 95 procent av världens produktion av metallerna som används i allehanda högteknologiska produkter. USA hämtar 80 procent av sin import av jordartsmetaller från Kina.

Riskkapitaljätte köper svensk start-up

Göteborgs-bolaget Recorded future säljs. Köpare är detamerikanska riskkapitalbolaget Insight venture partners som i ett pressmeddelande berättar att man går från minoritetsägare till att bli majoritetsägare i Recorded future, enligt Breakit. Hur mycket aktier Insight ventures partners köper avslöjas inte men enligt Breakit värderas Recorded future till hela 780 miljoner dollar, motsvarande 7,4 miljarder kronor i affären.

Recorded future har byggt en avancerad mjukvara för att avlyssna den oindexerade delen av internet – det vill säga den del som inte sökbar via Google eller som kan nås via vanliga webbläsare. Även kallad "the dark web".

Ned på Tokyobörsen efter besked om nya Mexikotullar

Donald Trump hotar med att USA från och med den 10 juni kommer att införa importtullar på 5 procent på alla varor från Mexiko till dess att inflödet av ”illegala migranter” till USA från Mexiko stoppas, skriver Nyhetsbyrån Direkt. På Twitter skrev presidenten att tullsatserna kommer att höjas gradvis till dess att problemet med illegala migranter blivit löst – först då tas tullarna bort. Det fick Tokyobörsen att skaka till och är efter lunch ner nästan 1 procent, skriver Dagens Industri. De japanska bilföretag som har fabriker i Mexiko fick se sina kurser falla drastiskt och det drog ner hela Tokyobörsen. Vid 13-tiden lokal tid var Nikkei-index ner 0,8 procent. I Kina var handeln dock mer stabil under fredagen. Shanghai-börsen var efter lunch strax över nollan och Hongkong-börsen var ner 0,2 procent.

Går från Tredje AP-fonden till Worthwhile Capital

Kerim Kaskal går från rollen som CIO och ansvarig för strategiska tillgångsförvaltning och riskhantering vid Tredje AP-fonden, till att bli senior partner på Worthwhile Capital Partners som är specialiserat på att marknadsföra fonder med fokus på hållbara investeringar till institutionella placerare, enligt Sak & Liv. Han börjar vid Worthwhile den 3 juni.

Han har tidigare varit med och grundat Ambrosia Fonder och Brummer & Partners hedgefond Nektar Asset Management.

Nybildat riskkapitalbolag lockar kända investerare

Såväl Ericssons som SEB:s pensionsstiftelser har gått in i det nybildade riskkapitalbolaget Brightly Ventures. Det framgår av handlingar registrerade hos Bolagsverket, uppger DI Digital. Ericsson köpte 50 000 aktier i bolaget som står bakom Brightly Ventures första fond. Coinvest Sthlm – ett bolag som H&M-chefen Karl-Johan Perssons yngre bror Tom Persson står bakom – har å sin sida köpt 20 000 aktier i Brightly Ventures. Kerstin Cooley, partner på Brightly Ventures, vill inte kommentera några enskilda ägare.

Rekordförlust för Uber

Taxitjänsten Uber redovisar ett minus på 1 miljard dollar (motsvarande 9,5 miljarder kronor) i sin första kvartalsrapport som börsnoterat företag. Omsättningen ökar dock med 20 procent.

Resultaten för januari–mars ligger i linje med företagets prognoser, och i överkant av marknadens förväntningar, enligt TT.

Uber-aktien steg med 3 procent på efterbörsen i New York, efter rapporten, till runt 41 dollar.

Börsnoteringen tidigare i maj skedde dock till kursen 45 dollar.

Trustly lanserar ny produkt

Fintechföretaget Trustly lanserar Pay Your Invoice, som automatiserar fakturabetalningar. För konsumenter betyder det att man slipper besväret med att fylla i OCR-nummer. För e-handlare betyder det minskade administrativa kostnader.

Till skillnad från hos andra betalleverantörer behöver konsumenten aldrig lämna e-handlarens webbplats för att betala. Ellos är först ut med att erbjuda sina kunder att betala fakturan med Pay Your Invoice, utan att behöva lämna Ellos webbplats.

– I en allt mer mobil värld kan fakturabetalningar upplevas som krångligt och konsumenter ogillar att skriva in långa OCR- och kontonummer. Trustlys Pay Your Invoice gör att man slipper det och det blir lättare och bekvämare än någonsin att betala fakturan. Det är också en väldigt bra lösning för e-handlarna som kan öka sina intäkter genom att få full kontroll över kundupplevelsen och samtidigt minska de administrativa kostnaderna, säger Josef Darmark, produktchef på Trustly.