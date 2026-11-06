Viggos dagbok: Rasism i Malmö, världens ondaste företag och politiskt kaos i Stockholm

Söndag

Malmö tar emot Hammarby och stan går man ur huse för att heja på sitt lag. Stämningen före matchen är magisk i ett Malmö täckt av grå, regntunga skyar. När matchen väl rullar igång lyckas Malmö nicka in bollen i mål redan efter sju minuter, men sedan börjar plågan.

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Efter paus gör Hammarby två mål och bortasektionen exploderar av glädje. Mitt älskade lag har inte mycket att säga till om och spelarna gör horribla misstag, men tack vare en lysande målvakt blir blodbadet inte större.

På kvällen äter vi på Basta. Mixen av gäster är sanslös. Asiatiska tjejgäng, arabiska familjer, pensionärer och Tinderpar. Det är sällan Malmös befolkning blandas på detta sätt på samma krog. De enda som saknas är förstås stadens hipsters, men de skulle väl hellre vaska en flaska naturvin än gå hit.

Måndag

Nu är det november på allvar. Snälltåget segar sig upp mot Stockholm och ännu segare är nätet i vagn 14. Försöker jobba, men det går långsamt. Anna stickar. Det går lika snabbt som alltid.

Vi bokar in en resa med safari i Afrika med Ving. Vi ska färdas i Karen Blixens fotspår. Nu får jag alltså en perfekt anledning att läsa böckerna. Parallellt ska jag läsa Hemingway som snuvade Karen på hennes Nobelpris.

Intervjuar Anna Spjuth klockan 15.04. Hon är numera på WorldHotels. Det är säkert tredje gången jag intervjuar henne. Hon har tidigare varit på både Scandic och Strawberry, men nu är hon alltså hos de oberoende hotellägarna.

Tisdag

Hänger med entreprenören Fredrik Holmén på Riche. Han ska starta ett nytt AI-bolag och när jag hör om detta blir jag sugen på att också starta ett, men vet att jag inte ska.

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Gör research inför nästa bok. Sedan cyklar jag till riksdagen och kommer rakt in i den pågående pressträffen i gången utanför plenisalen. Får se Magdalena Anderssons spända leende när hon svarar på reportrarnas frågor. Det skiljer sig radikalt från Elisabeth Thand Ringqvists belåtna leende när hon poserar framför glasdörrarna in till kammaren.

Det är inte alla politiker som får vara med om en statsministeromröstning. Hon faller förstås, men har ändå inte gett upp mitten.

90 minuter senare kommer Ulf Kristersson gående med lätta steg men ändå tung min. Hinner skriva två krönikor, här och här, innan jag hojjar hem till Sköndal.

Onsdag

Tillbringar en lunch på världens ondaste företag, Amazon. Maten är väldigt äcklig, speciellt den veganska. Men jag får träffa den nordiska chefen i hissen och hon är förstås väldigt trevlig. Får ihop denna artikel.

På kvällen är det releaseparty för min kompis Leone Miltons bok om Jehovas vittnen. Vi är på det mysiga förlaget Lind & Co, i det vackraste kontoret jag sett på många år, på Blasieholmen. Ser fram emot att läsa Ida Halonen Bomban och Leone Miltons ”Berätta inte för någon”.

Mellan dessa två hinner jag och Anna med två glas vin på Batard, Stureplans mest sofistikerade vinbar. Träffar en gammal bekant från Pildammsskolan som älskar Bank Hotel och Batard. Den sortens lyx finns ännu inte i min gamla hemstad. Men kanske i framtiden.

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Torsdag

Spelar in podcast med Claes de Faire. Han är på sitt allra mest Viggo-kritiska humör. Vi gör detta vid Slussen, på det nya torget mellan Gamla stan och Södermalm, framför Agrikultur och Slussporten.

Sedan äter jag och Jan Berkö lunch på Brasserie Astrid. Det är väldigt fin stämning och dagens rätt gör jobbet, speciellt med tanke på det sympatiska priset på 175 kronor.

På vägen till Kungsgatan ser jag både Ulf Kristersson och Elisabeth Svantesson. Bägge har solsken i blicken. Hämtar ut en mikrovågsugn på Elgiganten och åker kommunalt hem.

Fredag

Jimmie Åkesson släpper bomben i Sölvesborg. Han lovar att släppa fram den gamla alliansen utan krav på ministerposter. (Nu förstår jag varför Ulf och Elisabeth var så glada i går.)

Den tårtbiten måste väl ändå Elisabeth Thand Ringqvist svälja. Okej, hälften av hennes väljare, kvinnorna som aldrig tittar på Aktuellt, kommer att försvinna initialt. Men några av dem kommer väl tillbaka om fyra år.

Ger bort mitt stambord på Riche till Claes Bahri och Christer Lidman och hänger i stället i baren med Breakits smarta AI-reporter Emil Widhagen. Det är alltid bra att byta miljö då och då.

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